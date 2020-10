Königs Wusterhausen

Mit Unverständnis hat der Vorsitzende des Königs Wusterhausener Bildungsausschusses, Stefan Jablonski ( CDU), auf die jüngsten Aussagen von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) zur Schulentwicklung reagiert. „Obwohl die Verwaltung klare Vorgaben hat, scheint sie wieder einmal ihre eigenen Wege zu gehen“, sagte Jablonski. In einem MAZ-Online-Interview hatte sich Ennullat zu Grundschulen geäußert. Die MAZ macht einen weiteren Faktencheck.

Erweiterung in Zernsdorf

Aussage 1: Beim Beschluss zur Erweiterung der Grundschule in Zernsdorf handele es sich laut Ennullat „lediglich um einen Aufstellungsbeschluss als ersten Schritt zur Erlangung von Baurecht.“ Zu betrachten sei, ob die seinerzeit festgelegte Fläche für einen „von der Ortsvorsteherin kommunizierten Neubau einer dreizügigen Grundschule überhaupt ausreichend wäre“. Außerdem ermächtige nur ein Haushaltsplan die Verwaltung, Ausgaben zu leisten. In den von den Stadtverordneten beschlossenen Haushaltsplänen der letzten Jahre sei eine solche Investition gar nicht aufgeführt gewesen. Die notwendige Fläche sei seit diesem Jahr als kommunales Eigentum grundbuchlich gesichert.

Anzeige

Darum geht es: Die Schulerweiterung in Zernsdorf ist im Juli 2017 kurz vor Ennullats Amtsantritt in der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen worden. Dafür sollte in einem beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan aufgestellt werden, so der Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Lutz Franzke ( SPD). Schon damals hatte sich abgezeichnet, dass die Grundschule mehr Platz braucht. Laut Ortsvorsteherin Karin Schwitalla (parteilos) waren im beschlossenen Stadthaushalt 2018 für die Planungen schon einmal rund 200.000 Euro eingestellt worden. Kürzlich forderte die SVV die Stadtverwaltung auf, den Beschluss von 2017 „endlich umgehend“ umzusetzen und „unverzüglich“ mit der Aufstellung des B-Planes für die Schulerweiterung in Zernsdorf zu beginnen. Der Stadthaushalt 2020 wurde im Dezember 2019 in der SVV beschlossen. Der Bürgermeister streitet seither mit der Kommunalaufsicht darüber, wie die Unterlagen einzureichen sind.

Aufstellung von Schulcontainern

Aussage 2: Für die Aufstellung von Schulcontainern in Zernsdorf gebe es „kein veranschlagungsreifes und auf seine Wirtschaftlichkeit geprüftes Projekt“. Allein die Ausschreibung der Planungsleistungen dürfe unter Beachtung der gesetzlichen Fristen bei etwa 28 Wochen liegen.

Darum geht es: In Zernsdorf wurden in diesem Jahr erstmals drei erste Klassen gebildet, weil so viele Kinder angemeldet worden sind. Der Ortsbeirat rechnet wegen des Zuzugs auch in den kommenden Jahren damit. Die SVV beauftragte die Stadtverwaltung, für den Grundschulstandort Zernsdorf/Kablow im Stadtrat am 26. Oktober einen detaillierten Zeitplan vorzulegen, wann und wo übergangsweise Container für dreizügige erste Klassen mindestens für die Schuljahre 2021/22 bis 2023/24 errichtet werden können.

Kurze Beine, kurze Wege

Aussage 3: Die Stadt mache sich Gedanken, wie auch künftig die Grundschule trotz Wachstum der Stadt alle Kinder aufnehmen können. Neubauvorhaben zeigten „deutlich unsere finanziellen Grenzen“ auf, so der Bürgermeister. Allein die neue Grundschule in Zeesen koste 23 Millionen Euro.

Darum geht es: Laut dem jüngsten SVV-Beschluss soll in Königs Wusterhausen das Prinzip „kurze Beine, kurze Wege“ weiter gelten. Die vorhandenen Grundschulen sollen deshalb so ausgestattet und erweitert werden, dass sie für erwartete steigende Schülerzahlen gewappnet sind. Der Bürgermeister soll dafür bis zum 14. Dezember 2020 einen Plan vorlegen. In der SVV wurde betont, dass dies unabhängig vom Bildungsinfrastrukturplan geschehen soll, den die Verwaltung in Auftrag gegeben hat und der Anfang 2021 vorliegen soll. Stadtpolitiker begrüßen das. Ausschussvorsitzender Stefan Jablonski sagte, für Zernsdorf und Senzig zeichne sich bereits jetzt der Bedarf ab. Daher müsse hier sofort gehandelt werden. Bei den Kosten für Schulneubauten sei zu beachten, dass dies Großprojekte für mehrere Jahre seien. Er glaubt, dass die Stadt dazu finanziell in der Lage ist. „Es wird nicht so sein, dass wir im kommenden Jahr 75 Millionen Euro brauchen.“ Auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sei bei der Ausführung der Bauvorhaben zu achten. Die Frage, ob die Schulen erweitert werden sollen, sei politisch bereits entschieden.

Von Frank Pawlowski