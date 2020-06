Bürgermeister Ennullat kassiert acht Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Königs Wusterhausen

Das große Säbelrasseln in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) von Königs Wusterhausen blieb am Dienstagabend aus. Dennoch hatte es die Wiederholung der Sitzung vom 20. Mai, die eigentlich abgesagt worden war, aber dennoch stattgefunden hatte (die MAZ berichtete), in sich.

So erfuhren die Stadtverordneten während der SVV, dass Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) den am 2. Mai beschlossenen Corona-Rettungsschirm beanstandet hat. Mit dem Soforthilfeprogramm in Höhe von rund einer Million Euro hätten Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen und Vereine in der Stadt, die wegen der Pandemie in Not geraten waren, unterstützt werden sollen.

Wiederholt Ärger wegen Beanstandungen

Insgesamt hat Ennullat noch sieben weitere Beschlüsse vom 2. Mai zurückgewiesen, darunter ein Beschluss über die Rücknahme der Klagen gegen den Landkreis wegen der Nichtgenehmigung des Haushalts, ein Beschluss über das zuletzt beschlossene eingeschränkte Rederecht des Bürgermeisters. Ein weiterer Beschluss, den Ennullat beanstandet hat, soll von Tonmitschnitten während der Sitzungen handeln, ein anderer eine Änderung der Nutzungssatzung für städtische Sportanlagen betreffen.

Zu den genauen Gründen der Beanstandungen hieß es aus dem Rathaus auf MAZ-Nachfrage, es seien bei jeder Vorlage andere und diese seien der SVV-Vorsitzenden mitgeteilt worden. Man erachte es als sinnvoll, wenn diese zunächst den Mitgliedern der SVV die Gelegenheit gebe, sich damit auseinanderzusetzen, bevor es die Öffentlichkeit tue.

Die Mehrheit der Stadtverordneten wirkte angesichts der Mitteilung über die massenhafte Beanstandung der Beschlüsse zermürbt. In der Vergangenheit hatte es wiederholt Ärger aufgrund von Beanstandungen durch den Bürgermeister gegeben. Die Beanstandung des umstrittenen Kunstrasenplatzbeschlusses etwa war Auslöser für den verfahrenen Haushaltsstreit. Dass Ennullat gleich acht Beschlüsse auf einmal beanstandet, ist jedoch neu. „Es ist ermüdend. Wir drehen uns im Kreis“, kommentierte der SPD-Fraktionsvorsitzende einen Tag nach der Sitzung.

Mehrheit hinter Laura Lazarus : ein Grund zur Hoffnung?

Es gab auch Überraschungen auf der umstrittenen Sitzung, etwa die gescheiterte Abwahl der SVV-Vorsitzenden Laura Lazarus ( CDU). Wie berichtet, stellten sich 28 von insgesamt 35 anwesenden Stadtverordneten hinter Lazarus. „Unterm Strich ist das ein gutes Ergebnis und es zeigt, dass wir uns womöglich doch in die richtige Richtung bewegen“, kommentierte Lazarus am Mittwoch.

Über die Abwahl der Vorsitzenden Laura Lazarus (CDU) wurde geheim abgestimmt. Quelle: Josefine Sack

Gerade einmal vier Stadtverordnete hatten dem Abwahlantrag der AfD zugestimmt. Das bedeutet, dass selbst die AfD nicht geschlossen für Lazarus’ Abwahl gestimmt hat. Die Fraktion zählt insgesamt fünf Mitglieder.

FWKW signalisiert Kompromissbereitschaft

Der FWKW-Fraktionsvorsitzende Thomas Stiller hatte zuvor überraschend erklärt, dass seine Fraktion sowie UBL/UFL Lazarus’ Abwahl nicht mitragen werden – mit der Begründung, man habe das Gefühl, dass die anderen Fraktionen Druck auf Lazarus ausübten. Zudem habe es keinen triftigen Grund gegeben, die Vorsitzende „zum jetzigen Zeitpunkt abzuwählen“, begründete Stiller am Mittwoch und betonte: „Uns wird stets vorgeworfen, wir seien die Bürgermeister-Fraktion. Aber wir haben eigene Ideen und sind Bestandteil der SVV.“ Er sprach sich dafür aus, dass sich künftig alle Fraktionen mit der Stadtverwaltung an einen Tisch setzen sollten, um die Probleme in den Griff zu kriegen.

Seid lieb zueinander“: Mitglieder von DIE PARTEI erlaubten sich kurz nach Beginn der Sitzung der Stadtverordneten in der Paul-Dinter-Halle einen Scherz und hielten Herz-Transparente ans Fenster. Quelle: Josefine Sack

Ob die Gesprächsangebote ausreichen, um die Lage in der angespannten Stadtpolitik und den seit Monaten währenden Haushaltsstreit zu deeskalieren, bleibt abzuwarten. „Ich begrüße das sehr, wenn solche Signale gesendet werden. Ich bin bemüht, dass wir eine vernünftige Zusammenarbeit haben. Aber das Ganze ist eben keine Einbahnstraße. Den Worten müssen auch Taten folgen“, kommentierte Lazarus.

Bedenken an Rechtmäßigkeit der Sitzung

Während die SVV beim Thema Vorsitz weitgehend Einheit demonstrierte, sorgte die Umbesetzung des Hauptausschusses für Irritationen. Nach Losentscheid stehen der AfD zwei Sitze in dem Gremium zu, die SVV musste darüber noch abstimmen. Bei dem Antrag handelte es sich eigentlich um einen rein formalen Akt. Trotzdem fiel der Beschluss zugunsten der AfD mit 16 Ja-, elf Nein-Stimmen und acht Enthaltungen knapp aus. Ein Zeichen dafür, dass das Klima in der SVV weiter explosiv ist?

Die SPD, die geschlossen dagegen gestimmt hatte, führt rechtliche Gründe an. Der Sitz stehe der AfD grundsätzlich zu. Man habe jedoch Bedenken „hinsichtlich Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der gestrigen SVV“, so Fraktionschef Ludwig Scheetz. Hintergrund sind, wie berichtet, die kuriosen Umstände für die Sitzung.

Ennullat verlässt wortlos die Sitzung

Es gibt geteilte Rechtsauffassungen darüber, ob FWKW-Mann Raimund Tomczak, der zwar das älteste Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist, aber nicht zum Präsidium gehört, überhaupt zu der Sitzung hätte einladen dürfen. Unklar ist, welche Folgen dies für gefasste Beschlüsse hat.

Für Irritationen, auch unter den Zuschauern, sorgten zudem Bürgermeister Ennullat und seine Mitarbeiter sowie Teile von AfD, FWKW und UBL/UFL: Sie verließen nach knapp zweieinhalb Stunden wortlos die Sitzung. Die Verwaltung begründete dies mit einer vorliegenden Gefährdungsbeurteilung, die wegen der Pandemie in Abstimmung mit dem Arbeitsmediziner für die Paul-Dinter-Halle erstellt worden sei. „Um des guten Miteinanders wegen haben wir dieses Zeitlimit sogar um 30 Minuten überschritten, um den TOP „Anfragen der Stadtverordneten“ abschließend behandeln zu können“, teilte Stadtsprecher Reik Anton mit. Etwa zehn Minuten nach dem kuriosen Abgang war die Sitzung sowieso beendet.

