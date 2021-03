Königs Wusterhausen: Bürgermeister Swen Ennullat ist abgewählt

Königs Wusterhausen

Swen Ennullat, der umstrittene Bürgermeister von Königs Wusterhausen, ist abgewählt. Im Bürgerentscheid am Sonntag fiel das Ergebnis überraschend deutlich gegen ihn aus. Nach der Auszählung von 32 der 33 Stimmbezirke votierten 63,5 Prozent der Wähler für die Abwahl, das waren 9015 Stimmen – und damit deutlich mehr als das erforderliche Quorum von 25 Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt, das genau 7889 Stimmen betrug.

Die Wahlbeteiligung erreichte 47,3 Prozent und lag damit ungefähr auf dem Niveau der Bürgermeister-Stichwahl von 2017. Damals waren es 47,6 Prozent. Das Ergbnis des letzten Stimmbezirks fehlte am Abend noch, weil laut Mitteilung der Stadt auf ihrer Homepage die gemeldeten Werte unstimmig seien.

Quorum war die eigentliche Hürde

Das Quorum erwies sich während der Auszählung als die eigentliche Hürde für die Abwahlbefürworter, denn schon in den ersten ausgezählten Wahllokalen hatte sich eine deutliche Mehrheit gegen den Bürgermeister abgezeichnet. Bereits nach fünf ausgezählten Stimmbezirken meldete die Stadtverwaltung 63 Prozent für die Abwahl. Die Mehrheit wurde sowohl in den beiden Wahllokalen in Diepensee wie in dem in der Paul-Dinter-Halle in der Kernstadt erreicht. In Diepensee stimmten 467 Einwohner gegen Ennullat, 241 für ihn.

Ähnlich sah es in der Dinterhalle aus, 286 Stimmen für die Abwahl, 149 dagegen. Und obwohl sich den Tag über eine recht hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet hatte, blieb es bis zuletzt spannend, ob die Abwahlbefürworter über die hohe Hürde des Quorums kommen würden. Selbst nach der Auszählung von 29 Stimmbezirken fehlten noch acht Stimmen, bevor dann der Sieg des Bündnisses der Stadtverordnetenmehrheit verkündet wurde. Sie hatte den Abwahl-Entscheid auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch: Warum Ennullat abgewählt wurde – ein Kommentar von Ekkehard Freytag

Laura Lazarus zeigt sich erleichtert

Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Laura Lazarus (CDU) zeigte sich dann auch erleichtert. Die vergangenen 15 Monate hätten viel Kraft gekostet. Nun gehe es darum, zu zeigen, dass die SVV gemeinsam und ohne Ego, ohne Profilierungssucht und ohne Blick auf Parteizugehörigkeiten Sacharbeit leisten kann. „Die Bürger wollten, dass sich etwas ändert. Jetzt ist es an uns, zu beweisen, dass unsere Aussagen keine Worthülsen waren“, sagte sie.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ludwig Scheetz sagte: „Es bleibt eine große Herausforderung, die Gräben zu kitten.“ Er hoffe auch, zeitnah mit der Verwaltung zusammenzukommen und die Übergangsphase zu organisieren.

Thomas Stiller: Erkenne Ergebnis nicht an

„Ich erkenne das Ergebnis nicht an“, erklärte hingegen der Vorsitzende der FWKW-Fraktion, Thomas Stiller am Abend im Rathaus. Er sieht den Bürgermeister als Opfer einer Kampagne seiner Gegner. Das veranlasste den SPD-Stadtverordneten Georg Hanke zu der Aussage, dieses Vokabular erinnere ihn an Donald Trump.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Quorum erreicht wird“, erklärte Jan Schenk, der Vorsitzende der AfD-Fraktion. Die AfD hatte Ennullat unterstützt. „Wir werden in der Fraktion beraten, wie wir mit dem Ergebnis umgehen.“ Von Swen Ennullat gab es am Abend noch kein Statement.

Von Oliver Fischer, Frank Pawlowski und Carsten Schäfer