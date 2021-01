Königs Wusterhausen

Die Bürgerstiftung Königs Wusterhausen sammelt Geld zum Kauf von Tablets für Grundschüler, deren Familien sich die Anschaffung solcher Geräte nicht leisten können. Der Aufruf wird von Organisationen und Vereinen der Stadt unterstützt.

Im aktuellen Lockdown hätten zahlreiche Familien und Schüler keinen digitalen Kontakt zu ihrer Schule und seien somit deutlich im Lernprozess benachteiligt, heißt es in dem Aufruf. „Das wollen wir nicht akzeptieren und appellieren an den Zusammenhalt und die Solidarität der Bürger unserer Stadt, diesem Zustand entgegenzuwirken.“ Der Digitalpakt der Bundesregierung und das Sonderprogramm des Landes zur Beschaffung von mobilen Geräten für Schüler werde zu schleppend umgesetzt, wie der 2. Vorsitzende der Bürgerstiftung, Thomas Schmidt, der MAZ sagte. „Es geht alles sehr langsam, wir brauchen die Geräte aber jetzt, nicht irgendwann.“

Anzeige

Unterstützer des Aufrufs

Unterstützt wird der Spendenaufruf unter anderem vom Stadtjugendring, vom Jugendbeirat, der Kreissportjugend, dem Humanistischen Verband und dem Bündnis für Familie. Laut Thomas Schmidt sind damit auch Schulsozialarbeiter eingebunden, die den Bedarf an den Grundschulen genau kennen. Über sie sollen die Tablets unbürokratisch an die Schüler verteilt werden, die sie sonst nicht ohne weiteres finanzieren könnten. Die evangelische Kirchengemeinde in Königs Wusterhausen unterstützt den Aufruf ebenfalls.

Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Geld überwiesen werden kann: Bürgerstiftung Königs Wusterhausen, IBAN: DE86 1009 0000 2224 4440 04 Verwendungszweck: Tablets für Homeschooling. Aufruf und Spendenkonto sind auf der Internetseite der Bürgerstiftung veröffentlicht worden unter der Überschrift „Eine gute Bildung beginnt mit dir“. Darin wird auch noch um die Abgabe von Laptops gebeten, die Haushalte oder Firmen nicht mehr benötigen. Diese Aktion ist inzwischen aber beendet, wie Thomas Schmidt informierte.

Unternehmen spendete Laptops

Auf den entsprechenden Aufruf der Bürgerstiftung im November hatte sich das Medizintechnik-Unternehmen Medtronic gemeldet und eine größere Anzahl von Laptops zugesagt. Zwischen 50 und 60 Geräte spendet das Unternehmen, die Laptops wurden von Außendienstmitarbeitern genutzt. Die Laptops sollen in den kommenden Tagen in Königs Wusterhausen eintreffen und anschließend sofort an Schüler der Oberstufen verteilt werden. Sie gehen ebenfalls an Familien, die ohne diese Hilfe solche Geräte nicht anschaffen könnten. „Das war ein Glücksgriff“, sagt Thomas Schmidt von der Bürgerstiftung.

Der Spendenaufruf für die Tablets für Grundschüler schließt an diese Aktion an. Distanzunterricht brauche funktionierende Werkzeuge, so die Bürgerstiftung. Die Stadt Königs Wusterhausen hat mit einer Landesförderung für Schüler-Notebooks zuletzt 282 Geräte angeschafft, die im Januar geliefert werden sollen. Die Bürgerstiftung hatte zuletzt die Stadtbroschüre „Mein Heimatort Königs Wusterhausen“ für Grundschulen erarbeiten lassen. 2000 Exemplare wurden verteilt.

Von Frank Pawlowski