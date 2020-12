Königs Wusterhausen

Die Wilhelm-Busch-Grundschule soll im Januar neue Laptops als Ersatz für die Geräte bekommen, die Mitarbeiter des Königs Wusterhausener Rathauses anstelle der Kinder nutzen. Die für sie bestimmten Geräte waren im März nicht an die Schule ausgeliefert worden.

Die Stadt hatte das mit der damaligen Schulschließung wegen Corona und dem fehlenden WLAN-Netzwerk begründet. Stadtpolitiker nannten es einen Skandal, dass den Schülern gerade in dieser Zeit die Laptops vorenthalten wurden. Wie das Rathaus jetzt auf MAZ-Anfrage mitteilte, sind inzwischen 18 neue Geräte für die Busch-Grundschule bestellt worden. Sie werden aus dem Stadthaushalt bezahlt, ebenso wie acht weitere Laptops für die Stadtverwaltung.

282 Notebooks für Schüler

Außerdem werden 282 Schüler-Notebooks für den Unterricht zu Hause angeschafft. Dafür stehen laut Rathaus nun Fördermittel des Landes Brandenburg zur Verfügung. Die Stadt hatte die Mittel beantragt. Die Auftragsvergabe für alle Geräte war im November im Hauptausschuss der Stadtverordneten beschlossen worden. Sie sollen zwischen dem 4. und 29. Januar 2021 geliefert werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung haben alle Königs Wusterhausener Schulen in städtischer Trägerschaft ein ausgestattetes PC-Kabinett und jeweils 25 Laptops für den Unterricht. Weitere Geräte für Klassen seien geplant. Dafür sei aber ein flächendeckendes WLAN nötig, das über die teilweise noch einzurichtenden Cloudlösungen ebenfalls noch einzurichten sei.

Als Cloudlösung ist an allen Schulen „Netman for Schools“ vorgesehen. Vier städtische Schulen haben laut Rathaus die Software bereits, die übrigen Schulen sollen im Januar folgen. Das sind die Grundschulen in Zeesen und Senzig sowie die Erich-Kästner-Grundschule in Königs Wusterhausen. Die Software werde seit 20 Jahren angeboten und erfülle die Anforderungen, die Schulen für digitale Lösungen brauchen.

Schwieriger Unterricht

Eltern der Busch-Grundschule hatten berichtet, dass der Unterricht im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr schwierig war, weil weder ein gutes WLAN-Netz noch Laptops und Tablets zur Verfügung standen. Eltern und Lehrer hätten sich selbst kümmern müssen. Mit den für die Schule bestimmten Geräten wurden Rathaus-Mitarbeiter ausgestattet, damit sie von zu Hause aus arbeiten können. Laut Stadtverwaltung sei das nötig gewesen, um den Verwaltungsbetrieb während der Corona-Pandemie aufrechterhalten zu können.

Ein MAZ-Leser fragte in der Redaktion nach, was aus der Sache geworden ist. Er sei gespannt auf die Fortsetzung, schrieb er in einer Mail. Ihn interessierte besonders, ob die Schule die versprochenen neuen Geräte noch erhält. „Man wird ja hoffentlich nicht die gebrauchten Laptops anbieten.“ Dies soll laut der Ankündigung der Stadt nicht geschehen.

Von Frank Pawlowski