Zeesen

In dieser Wochen tagen die Ortsbeiräte in Königs Wusterhausen. Die meisten Abstimmungen gab es in Zeesen. Der Ortsbeirat fasste mehrere Beschlüsse, die für Verbesserungen im Alltag der Zeesener sorgen sollen.

Wer am Bahnhof in der Karl-Liebknecht-Straße auf den Bus wartet, kann schon mal im Regen stehen. Es gi...