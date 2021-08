Königs Wusterhausen: CDU fordert umfassendes Verkehrskonzept

Königs Wusterhausen

Der Straßenverkehr in Königs Wusterhausen ist immer für Diskussionen gut. Seien es die Staus in der Stadt, die regelmäßig auftreten, sobald die Autobahn gesperrt ist. Sei es die Parkplatznot, über die Autofahrer in der Innenstadt seit Jahren klagen. Oder sei es die schiere Zahl an Fahrzeugen, die täglich durch die Innenstadt rollt. Die Königs Wusterhausener CDU-Fraktion schlägt deshalb vor, dass für die Stadt ein Verkehrsraumkonzept erarbeitet wird, das sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr berücksichtigt, und das gleichzeitig die Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs stärken soll. Und dieses Konzept soll – sie die Idee der Fraktion – am besten mit den umliegenden Kommunen im Flughafenumfeld abgestimmt werden.

Den Anstoß dazu habe der Zeesener Ortsbeirat gegeben, sagt CDU-Fraktionschef Christian Möbus. Zeesen ist vom Durchgangsverkehr besonders gebeutelt, im Berufsverkehr bilden sich dort lange Staus, hinzu kommen regelmäßig Verkehrseinschränkungen, wenn dort Autos für die ansässigen Autohäuser entladen werden. In anderen Ortsteilen seien die Probleme aber ebenso vorhanden. Möbus spricht von Lkws, die durch Wohngebiete fahren und einem generellen Chaos, das in der Stadt immer dann ausbricht, wenn es Probleme auf der A10 gibt. „KW und die ganze Region ersticken regelmäßig im Verkehr“, sagt er.

Gleichzeitig sei der ÖPNV nach wie vor nicht so attraktiv, dass er für die Mehrzahl der Menschen eine Alternative darstelle. Die Fraktion fordert deshalb ein umfassendes Verkehrskonzept, das dann auch Grundlage für die Entwicklungen der kommenden Jahre sein soll.

Gesamtes Stadtgebiet noch nie betrachtet worden

Laut Möbus gibt es bislang in Königs Wusterhausen lediglich ein Verkehrskonzept, das sich mit der Innenstadt befasst. Das gesamte Stadtgebiet sei noch betrachtet worden, schon gar nicht unter Einbeziehung der Nachbargemeinden.

Königs Wusterhausen wurde allerdings 2019 in einer Verkehrsstudie mitbetrachtet, die das gesamte Flughafenumfeld untersuchte. Die Planer schauten damals nicht auf die kommunalen Straßen in der Innenstadt. Deutlich wurde aber, dass die Abschnitte der A10 und der A13 bei Königs Wusterhausen zu dem am stärksten befahrenen und belasteten Autobahnabschnitten der Region gehören, und dass die Belastung dort in den kommenden Jahren noch zunehmen wird – mit den erwartbaren Folgen für die Innenstadt.

Buslinien: „Orientierung am Versorgungsgrad der BVG“

Die CDU fordert deshalb, dass der Busverkehr attraktiver wird. „Gerade im Randberliner Bereich sollte eine Orientierung am Versorgungsgrad der BVG erfolgen, sonst lohnt sich der Umstieg für die meisten Pendler nicht“, sagt Christian Möbus.

Nach Einschätzung von Uwe Friedrich, Ortsvorsteher von Zeesen und langjährigem Dienstplaner im Nahverkehr, müsse der Spätverkehr zumindest am Freitag, Sonnabend sowie vor Feiertagen im Einklang mit den Regionalzügen ausgedehnt werden.

Grundsätzlich könne man nicht immer warten, bis das Land tätig wird, so Christian Möbus. „Schönefeld hat gezeigt, dass man im Zweifel selbst in Vorleistung gehen muss. Umgehungs- und Verbindungsstraßen müssen vielleicht auch mal von mehreren Städten und Gemeinden gemeinsam geplant und gebaut werden.“

