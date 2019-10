Königs Wusterhausen

Die Königs Wusterhausener CDU hat einen neuen Vorstand. Das hat die Partei am Donnerstag mitgeteilt. Neuer Vorsitzender ist Peter Dreher, er wohnt in der Kernstadt von Königs Wusterhausen. Er ist ein langjähriges Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und stelle dem Stadtverband seine gesamte kommunalpolitische Erfahrung zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung.

Für frischen Wind in der Vorstandarbeit sollen Anja Boelitz und Jörg Hentschel aus Zernsdorf sorgen. Beide wurden als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Auch die Beisitzerposten wurden neu verteilt. Aus der Kernstadt wurde Peter Dittrich, aus Senzig Rolf-Peter Höft und aus Zeesen Peter Schütze und Thomas Ryll als Beisitzer gewählt. Hinzu kommt, ebenfalls als Beisitzer, Christian Möbus, der Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sowie die Ortsvorsteher von Kablow und Zeesen Martin Meinert und Uwe Friedrich. In Kürze will der Vorstand seine politischen Schwerpunkte für die nächsten zwei Jahre vorstellen.

Von MAZonline