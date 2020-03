Königs Wusterhausen

Der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Dahme-Spreewald, Rüdiger Müller, ist erneut in die Focus-Liste „Top-Mediziner gynäkologische Operationen“ aufgenommen worden. Das jetzt erschienene Ranking ist die dritte derartige Liste nach 2018 und 2019, Müller war auf allen vertreten. Auf der Liste werden vom Institut MINQ (Munich Inquire Media) die bundesweit fachlich besonders qualifizierte Gynäkologen ermittelt. Diese Liste entsteht mit wissenschaftlichen Verfahren und beruht auf Ärztebefragungen bzw. Empfehlungen von Kollegen, zudem unter anderem werden die Anzahl veröffentlichter Fachbeiträge, Zertifizierungen, Gutachter- und Vortragstätigkeiten ermittelt sowie Patientenbewertungen in Bewertungsportalen und Empfehlungen von Selbsthilfegruppen und Patientenverbänden analysiert, so das Klinikum. Rüdiger Müller freut sich und ist stolz, „weil damit die Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams und die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen und den verschiedenen Selbsthilfegruppen gewürdigt wird.“ Diese Zusammenarbeit ist ihm ebenso wichtig wie der persönliche Kontakt mit seinen Patientinnen.

Von MAZonline