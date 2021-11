Königs Wusterhausen

Einige Königs Wusterhausener Stadtgutscheine können nur noch bis Ende 2021 eingelöst werden. Darauf weist der Verein Citypartner hin. Die Frist ist gesetzlich geregelt.

Demnach sind Gutscheine drei Jahre lang gültig. Wer 2018 einen Stadtgutschein gekauft, muss ihn in diesem Jahr noch einlösen. Steffen Reddig von den Citypartnern betont aber, dass die Händler durchaus kulant sind. So werden in Königs Wusterhausener Geschäften, Gaststätten und bei Dienstleistern auch noch Gutscheine von 2017 akzeptiert.

Stadtgutscheine gibt es seit 2017

Zum Weihnachtsfest 2017 wurden die Gutscheine erstmals in der Innenstadt verkauft. Sie kosten zehn Euro. Das sollte ein Anreiz für die Kunden sein, zu Hause einzukaufen. „Seitdem ist es eine kleine Erfolgsgeschichte“, berichtet Steffen Reddig.

Besonders erfolgreich waren die Aktionen im Corona-Lockdown, als es einen Gutschein gratis gab beim Kauf einer bestimmten Anzahl. Viele Kunden unterstützen mit dem Kauf die lokalen Händler und Dienstleister, gleichzeitig sollten die Gutscheine das Geschäft nach den monatelangen Schließungen wieder ankurbeln helfen. Mindestens 16.000 Euro Umsatz blieb so in der Königs Wusterhausener Innenstadt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verein Citypartner hofft im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft wieder auf einen kleinen Schub. „Es ist eine gute Gelegenheit, die Gutscheine einzulösen“, sagt Steffen Reddig. Mittlerweile ist das bei 31 Händlern und Gewerbetreibenden möglich. Das Capitol-Kino und die Stadtbuchhandlung in der Bahnhofstraße sowie der Späti in der Eichenallee sind jetzt ebenfalls mit dabei.

Liste der teilnehmenden Gewerbetreibenden im Internet

Auf der Internetseite stadtgutschein.kw-city.de ist die gesamte Liste aller teilnehmenden Gewerbetreibenden veröffentlicht worden, bei denen Kunden die Gutscheine einlösen können. Die Liste kann auch heruntergeladen werden.

Für die Aktion mit den Gratis-Gutscheinen bekam der Verein Citypartner im Oktober 2020 sogar einen Preis der Industrie- und Handelskammer Cottbus, IHK. Die Jury fand die Idee originell, sich im Lockdown zu bemühen, die Kaufkraft in der Stadt zu halten. Besonders gefiel den Juroren, dass die Gutscheine von einem Vereinsmitglied mit dem Fahrrad ausgeliefert wurden.

Von Frank Pawlowski