Besondere Filme sind das Markenzeichen des Capitol-Kinos in Königs Wusterhausen. Besonders ist auch der Film, der über das Capitol selbst entstanden ist. Er ist eine Hommage auf die lange Geschichte des Hauses und zugleich eine Beschwörung, dass es eine Zukunft hat. „Auch das Capitol wird nicht sterben – wenn wir es nicht vergessen“, sagt der Hauptdarsteller in der letzten Szene, bevor er sich umdreht und geht.

Besuch von Kinogründer Gustav Schulz

Hauptdarsteller in dem Kurzfilm ist Gustav Schulz, Gründer und Eigentümer des Königs Wusterhausener Kinos. Gespielt wird er von Kabarettist Peter Bodenstein. Er betritt das Kino durch eine knarrende Tür und erzählt den Zuschauern die lange Geschichte des Hauses, die mit der Eröffnung im Oktober 1930 begann. Es ist dunkel, sein Gesicht ist nur schemenhaft zu erkennen. Gustav Schulz alias Peter Bodenstein ist zu einem seiner mitternächtlichen Besuche da. Einmal im Jahr kommt er in sein Kino, um zu sehen, was daraus geworden ist, erzählt er.

Ausgedacht hat sich das der Königs Wusterhausener Claus Judeich, Kameramann im Ruhestand, Hobby-Filmemacher und Kinogänger aus Leidenschaft. Im jüngsten Corona-Lockdown war er von der Welle der Solidarität für das Kino beeindruckt. Die Feier zum 90. Jubiläum fiel 2020 zwar ins Wasser, doch abgeschrieben war das Capitol beim Publikum deshalb nicht, im Gegenteil. „Ich wollte selbst einen Beitrag leisten“, erzählt Claus Judeich. Er fühlte sich an die große Spendenaktion für das Kino Anfang der 2000er Jahre erinnert, von der er las und hörte. Sie ermöglichte nach fünfjähriger Schließung die Wiedereröffnung des Capitols im Jahr 2005. Im Film wird natürlich daran erinnert, ebenso wie an den Neustart als Kulturkino, das anspruchsvolle Filme zeigt und zu einem gefragten Auftrittsort für Künstler wird.

Schlange vor dem Capitol im Juli 2020, als es nach dem Lockdown kurzzeitig wieder geöffnet war. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dirty-Dancing zu DDR-Zeiten

Ein Ausschnitt aus „Das lockende Ziel“ ist zu sehen, mit dem das Capitol 193o eröffnet wurde. Darsteller spielen das festliche Ereignis nach und prosten sich zu, sie jubeln. Sie sind zeitgemäß gekleidet. Die Mischung aus Doku und Schauspiel gelingt auch wunderbar in der Szene zur Vorführung des Films Dirty Dancing in DDR-Zeiten. Aus Mangel an Kopien wurden die abgespielten Filmrollen während der Vorstellung mit der S-Bahn von Königs Wusterhausen nach Zeuthen und Eichwalde gebracht. Das machen zwei Darsteller.

Kurze Dreharbeiten

„Die Dreharbeiten gingen Ruckzuck“, sagt Claus Judeich. Sie dauerten immer nur gut eine Stunde, nach wenigen Tagen hatte er das Material im Kasten. Die Eingangsszene mit der Totale vom Bahnhof und dem Schwenk aufs Kino wurde mit der Kamera-Drohne eines Königs Wusterhauseners gedreht. Claus Judeich hatte ihn um Hilfe gebeten und bekam sie anstandslos.

Claus Judeich an der verschlossenen Eingangstür. Er hofft auf die baldige Wiedereröffnung des Kinos. Quelle: Gerlinde Irmscher

Alle Mitwirkende nahmen kein Geld, auch Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Claus Judeich nicht. „Mir macht das einfach Spaß.“ Neben Hauptdarsteller Peter Bodenstein sind Julia Nikoll, Oliver Nippert, Domenic Kauer und Wolfgang Wick zu sehen. Sie werden namentlich im Abspann genannt, ebenso wie Jakob Kalz, der die Drohnenaufnahmen machte. Die stimmungsvolle Musik stammt von Dag Reinbott von Terrasound. Kino-Chef Wolfgang Jurk und Heimatforscher Rainer werden mit einem Dank erwähnt.

Auf Youtube ist der Capitol-Film beliebt. Er wurde schon 2200 Mal aufgerufen und bekommt durchweg lobende Kommentare. „Ein toller Film über ein wunderbares Kino“, schreibt jemand. „Ich muss ein Tränchen verdrücken, macht bitte schnell wieder auf“, heißt es in einem anderem Kommentar. Und ein weiterer Nutzer schreibt: „Sehr gut inszeniert, tolle Darstellung!“ Ein anderer Capitol-Fan bangt um das Haus. „Bitte haltet durch, denn ohne das Kino wäre KW ziemlich arm dran.“

Sorge um die Zukunft des Capitol-Kinos

Die Sorge treibt auch Claus Judeich um. In Berlin, wo er früher wohnte, fuhr er eine halbe Stunde, um in ein gutes Kino zu kommen. In Königs Wusterhausen braucht er dafür zu Fuß nur zehn Minuten. Mit seinem Film will er aufrütteln: „Wir zeigen die Historie und wollen gleichzeitig die Leute animieren, ins Kino zu gehen – sonst macht es pleite.“

Einen genauen Termin für die Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause gibt es noch nicht. Das Kino bleibt bis auf weiteres geschlossen, heißt es unverändert auf der Internetseite des Capitols. Die Betreiber waren Montagnachmittag telefonisch nicht erreichbar.

