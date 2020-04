Corona-Aktion für Königs Wusterhausener Stadtgutscheine endet bald

Königs Wusterhausen

Gut vier Wochen dauerte für Königs Wusterhausener Einzelhändler die Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. Viele Geschäfte sind inzwischen wieder geöffnet. Eine Aktion des Vereins Citypartner endet deshalb nun bald. Bis einschließlich 30. April können beim Verein noch Stadtgutscheine mit Corona-Bonus bestellt werden.

Ein 10-Euro-Gutschein gratis

Wer mehr als fünf Gutscheine kauft, bekommt einen Gutschein im Wert von zehn Euro gratis dazu. Sie sind als Starthilfe für die Zeit nach den Zwangsschließungen der Geschäfte gedacht. Die Gutscheine können in 29 Geschäften und Gastronomiebetrieben der Königs Wusterhausener Innenstadt eingelöst werden. Im April sind bisher laut Citypartner fast 500 Gutscheine verkauft worden.

Auch an Gaststätten denken

Im Modeversteck von Karin Spengemann in der Bahnhofstraße sind einige schon eingelöst worden. Sie ist Vorsitzende von Citypartner und freut sich über das große Echo auf den Aufruf. Karin Spengemann hofft, dass beim Endspurt der Stadtgutschein-Aktion noch viele Bestellungen eingehen. Sie denkt dabei auch an die Gaststätten, die immer noch nicht öffnen dürfen. „Für sie sollten sich Kunden unbedingt einige Gutscheine aufheben“, sagt sie. Telefonische Bestellungen werden unter der Nummer 0152-37234814 von Manuela Thomas, Inhaberin von Uhren-Thomas und Vorstandsmitglied von Citypartner, entgegen genommen. Im Internet ist das auf www.stadtgutschein.kw-city.de möglich.

Versand per Fahrrad

Der Versand erfolgt auf ungewöhnlichem Weg. Daniele Brusgatis vom Musikladen bringt die Gutscheine mit dem Fahrrad zu den Kunden. So spart der Verein die Portokosten. Nur nach Berlin und nach Streganz wurden sie mit der Post verschickt. Daniele Brusgatis ist schon in alle KWer Ortsteile und nach Bestensee geradelt, hat insgesamt rund 300 Kilometer zurückgelegt. „Ab jetzt schaffe ich es aber nur noch abends“, sagt sie. Am Montag hat sie ihren Musikladen in der Bahnhofstraße wieder von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Frank Pawlowski