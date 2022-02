Dahme-Spreewald

Der Messenger-Dienst Telegram steht in der Kritik, weil er nichts gegen Hasskommentare seiner Nutzer unternimmt, und deshalb auch als Sammelbecken für Menschen mit extremistischen Ansichten fungiert. Offenbar sind auch die Telegram-Chats von Königs Wusterhausener Corona-Kritikern nicht frei von Hetze und zumindest unterschwelligen Drohungen gegen Politiker.

In Chatnachrichten aus den vergangenen Tagen und Wochen, die der MAZ vorliegen, beschimpfen die Teilnehmer Politiker und Unterstützer der Gegenbewegung „Stille Mehrheit“ nicht nur als „arrogantes Pack“, sie tauschen auch Umsturzphantasien aus.

„Ansonsten wird der Laden sowieso gestürmt“

„Lass uns mit 100 Leuten im Bürgeramt einreiten und unser Anliegen kundtun“, heißt es etwa an einer Stelle. „Die sollen wissen, dass wir es erst meinen, und sich schon Windeln besorgen“, schreibt ein Nutzer. Oder auch: „Noch haben diese Trottel die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Ansonsten wird der Laden sowieso gestürmt, dann ist es zu spät.“

Diese Gedankenspiele – die in den Gruppen auch durchaus Widerspruch ernten – wurden später noch konkreter. In Sprachnachrichten, die zuletzt auf Telegram kursierten, werden auch Pläne formuliert, die kommende Sitzungen der Königs Wusterhausener Stadtverordneten zu stören. „Wenn wir am Montag zu Tausend sind, und die da sitzen, dann müssen wir da einreiten und die da rausholen“, heißt es da. Die Corona-Demonstration und die SVV-Sitzung finden zeitgleich statt, der Demonstrationszug führt am Königs Wusterhausener Rathaus vorbei.

Demo-Organisator Al-Abadi sieht keine Gewaltaufrufe

Der Organisator der Demos, Tamir Al-Abadi, weist solche Pläne allerdings von sich. „Unsere Demonstrationen laufen immer friedlich und immer gesetzeskonform ab, das ist eines unserer Prinzipien“, sagt Abadi.

Auch in den dazugehörigen Telegram-Kanälen werde seiner Auffassung nach nicht zu Gewalt aufgerufen. „Sprüche wie ’die müsste man mal schnappen’ sind keine Gewaltaufrufe. Das ist dahingesagt. Da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen“, so Abadi.

Mobiles Beratungsteam: Straße und Netzwerke kann man nicht trennen

Ganz so einfach ist das aber nicht, findet Martin Schubert vom Mobilen Beratungsteam Demokratie und Integration. „Das Geschehen auf der Straße kann man nicht trennen von dem, was in sozialen Netzwerken geschieht. Das steht immer im Zusammenhang“, sagt er. Speziell die Telegram-Gruppen seien Instrumente zur Mobilisierung für die Demonstrationen. „Wir sehen auch, dass die Demonstrationen einen selbstermächtigenden Effekt haben – und das, was dann in den Gruppen passiert, ist die nächste Stufe der Selbstermächtigung.“ Der Verfassungsschutz spricht von einer „Radikalisierung der Sprache“ in den Telegram-Gruppen. Dadurch, so Schubert, entstehe wiederum ein Klima, das nicht auf die Straße überschwappen muss, aber kann.

Eine Vorstellung, die insbesondere dort bedrohlich ist, wo Kommunalpolitiker direkt angesprochen und beim Namen genannt werden. Man solle „diesen Gemeinderäten ein Ultimatum setzen, um zu der Lage eindeutig Stellung zu beziehen“, heißt es an einer Stelle. „Kommen sie dem nicht nach, werden sie liebevoll aus ihren Ämtern entfernt.“ Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) ist ebenso Zielscheibe wie der SPD-Landtagsabgeordneten Ludwig Scheetz, über den ein Nutzer schreibt: „Ob der sich noch an sein Büro am Kanal traut? Also ich hätte Schiss.“

Tina Fischer (SPD) kündigt rechtliche Schritte an

Scheetz und andere Politiker verwahren gegen sich solche Drohungen, sie wollen sich teilweise auch juristisch dagegen zur Wehr setzen. „Ich lasse mich davon nicht einschüchtern und werde weiter meine Arbeit machen. Aber natürlich stimmt einen das nachdenklich“, sagt Scheetz.

Seine Fraktionskollegin im Landtag, Tina Fischer, kündigt rechtliche Schritte an. „Jedem muss klar sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist“, sagt sie. „Wenn jemand zu Gewalt in sozialen Netzwerken und Messenger-Gruppen aufruft und wir davon erfahren, bringen wir das konsequent zur Anzeige. Denn es geht uns um den Schutz all jener, die ihre Meinung äußern und dafür feige im Netz angegangen werden.“

Dass solche Drohungen und Phantasien durchaus Taten nach sich ziehen können, war zuletzt in Brandenburg vermehrt zu beobachten. Im Zuge von – zumeist unangemeldeten – Corona-Demos kam es wiederholt zu Ausschreitungen. Zuletzt wurden bei einer Demo in Teltow Rauchbomben gezündet. Nach Ludwig Scheetz’ Aussage wurde das Büro des Landtagsabgeordneten unlängst mit Buttersäure beschmiert.

„Ich sage den Leuten immer, dass es ihr gutes Recht ist, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren“, sagt Scheetz. „Sie sollen nur wissen, mit wem sie da mitlaufen.“

Von Oliver Fischer