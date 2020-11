Königs Wusterhausen

Eine Verabredung in Corona-Zeiten ist gar nicht so einfach. Erst recht, wenn die Restaurants und Cafés geschlossen sind. Aber in Königs Wusterhausen gibt es ja zum Glück genügend andere Orte, an denen man sich treffen kann. Zum Beispiel den Schlosspark.

Wir haben Glück an diesem Nachmittag. Die Sonne scheint, es ist nicht allzu kalt. Das perfekte Wetter für eine Unterhaltung im Freien. Annette Sindele aus Friederdorf und die beiden Zernsdorfer Jan Göbel und Tamir Al-Abadi sind gekommen. Sie haben eine kritische Meinung zu Corona. Mit Gleichgesinnten aus der Region spazieren sie deshalb sonntags durch Königs Wusterhausen, um ihren Unmut über die Einschränkungen der Freiheitsrechte zu zeigen, wie sie die Corona-Maßnahmen nennen. Wegen der aktuellen Auflagen sind die Spaziergänge derzeit ausgesetzt. „Wir wollen uns nicht mit der Polizei streiten“, sagt Al-Abadi. So kam es zum Treffen im kleinen Kreis an der Bank im Schlosspark, um etwas über die Spaziergänger zu erfahren.

Wir stehen und sitzen im gebührenden Abstand beieinander. Wir kommen darauf zu sprechen, was die Corona-Kritiker antreibt. „Informieren und aufwecken“, heißt es kurz und knapp. Die Pandemie, die Gefährlichkeit des Virus, die Schutzmaßnahmen, die PCR-Tests, die Statistiken. Sie stellen alles in Frage und geben sich mit offiziellen Antworten nicht zufrieden. Von Panikmache ist die Rede, von handfesten wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund. „Wenn es schief läuft, finden wir uns in einer Diktatur wieder. Wenn es gut läuft, bekommen wir eine richtige Demokratie“, sagt Jan Göbel, der 41 Jahre alte Küchenchef.

So ähnlich ist das noch öfter zu hören an diesem Nachmittag. „Ich glaube gar nichts mehr, alles steht für mich zur Disposition“, sagt Tamir Al-Abadi, der 50 Jahre alte, frühere Krankenhaus-Direktor. Er meint damit das, was in den Massenmedien veröffentlicht wird, nicht nur zu Corona. Glaubhaft ist für ihn und seine beiden Begleiter nur noch die „alternative Nachrichtenwelt“, wie Al-Abadi sagt. Die Corona-Mitteilungen des Robert-Koch-Instituts findet er wiederum empfehlenswert.

Zum Treffen im Schlosspark haben sie ein ganzes Bündel von Flugblättern mitgebracht. Von „Stoppt den Impfwahn“ bis zu „(Ver)zweifeln erlaubt“, darunter sind Publikationen der umstrittenen Querdenken-Initiative. Auf einem Blatt werden „Webseiten mit kritischen Stimmen“ aufgelistet, so steht es in der Überschrift. In Königs Wusterhausen und Umgebung seien binnen zwei Monaten 100.000 Flyer verteilt worden. Der Druck sei mit Spenden finanziert worden. Auf der Nachrichten-Plattform Telegram tauschen sich die Anhänger aus.

Etwas überraschend ist es zu hören, dass Jan Göbel und Tamir Al-Abadi Masken aufsetzen, wenn das erforderlich ist, zum Beispiel beim Einkaufen. Sie wollen die Leute nicht vor den Kopf stoßen, sagen sie. Annette Sindele hat ein Attest und muss keine Maske tragen. Sie werde deshalb angepöbelt und in manche Geschäfte nicht erst rein gelassen.

An den großen Demonstrationen in Berlin, Leipzig und Dresden nahmen die drei Corona-Kritiker teil. In Königs Wusterhausen soll es bei den Spaziergängen bleiben. Al-Abadi erzählt, dass er anfangs skeptisch war. „Es hieß immer, das sind nur Rechte, aber es war ein Querschnitt der Bevölkerung von hier.“ In der Regel sind rund ein Dutzend Menschen mit dabei. Mal mehr, mal weniger. Heilpraktikerin Annette Sindele ist von Anfang an seit Frühjahr dabei. „Viele sind froh, mit jemandem reden zu können, der sie versteht“, sagt die 52-Jährige.

Von einer neuen Königs Wusterhausener Bürgerbewegung will Al-Abadi nicht sprechen. „Wir wollen nicht die Politik übernehmen.“ Ob sich die Spaziergänger weiter am Rathaus treffen werden, ist fraglich. Das sei zu auffällig und nicht mehr der ideale Ort. „Vielleicht machen wir lieber Waldspaziergänge.“

Es ist kühl geworden im Schlosspark, es dämmert schon bisschen. Höchste Zeit für ein Foto. Wir wählen das Schloss als Hintergrund, die Gesprächspartner dürfen gerne Abstand halten. Aber sie stellen sich eng zusammen. Tamir Al-Abadi umarmt seine beiden Mitstreiter demonstrativ.

Von Frank Pawlowski