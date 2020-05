Coronakrise treibt Arbeitslosenzahlen nach oben

Königs Wusterhausen

Wie zu erwarten schlägt sich die Coronakrise auch auf die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus nieder. Von März auf April ist sie um 520 auf 2935 gestiegen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent. Im Vormonat lag sie noch bei 3,7 Prozent. Im Landkreis ist mit einem Anstieg von 0,7 Prozentpunkten eine Quote von 4,4 Prozent zu verzeichnen – es ist die niedrigste im Land Brandenburg.

„In der jetzigen Situation bedingt durch die Coronakrise rechne ich mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit“, so Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald.

Derzeit ist jeder vierter Arbeitnehmer (das sind rund 16.000) im Landkreis von Kurzarbeit betroffen. „Unser Ziel ist es, die Arbeitnehmer in Kurzarbeit zu belassen“, erklärt Boris Müller.

Kampagne „jobsNow“ soll aus der Krise helfen

Um das Kurzarbeitergeld aufzustocken oder einen neuen Job zu finden, wurde eine Kampagne ins Leben gerufen: Die Arbeitsagentur Cottbus und das Jobcenter Dahme-Spreewald schließen sich der Berlin-Brandenburger Aktion „jobsNOW – mit Jobs raus aus der Krise“ an. Für diese Aktion ist ab sofort die Sonderrufnummer 0331/880 3000 geschalten. Über 400 Angebote stehen derzeit zur Verfügung.

Die Voraussetzung für den Bezug von Leistungen der Grundsicherung wurden mit dem Gesetz für den „erleichterten Zugang zu sozialer Sicherheit“ vom 28. März deutlich gelockert. So können von der Coronakrise Betroffene schnell und mit so wenig wie möglich bürokratischem Aufwand finanziell unterstützt werden. Volker Basche, Geschäftsführer des Jobcenters Dahme-Spreewald, erklärt, dass im Normalfall durchschnittlich 120 Arbeitslosengeld-II-Neuanträge pro Monat eingehen und dass sich im Monat April diese Zahl verdreifacht habe.

Corona stürzt Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige in die Krise

Ein großer Anteil unter den Neu-Antragstellern sind Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige, die in Folge der Krise in eine akute Notlage geraten sind. Dabei kann nicht gesagt werden, dass eine Branche besonders betroffen ist. „Die Kunden kommen aus völlig unterschiedlichen Branchen“, berichtet Volker Basche. Trotz der erhöhten Antragszahlen lag die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im April bei Erstanträgen weiterhin zwischen vier und fünf Arbeitstagen. „Damit gehört das Jobcenter Dahme-Spreewald zu den schnellsten in Berlin und Brandenburg.“

Von Gerlinde Irmscher