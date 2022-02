Königs Wusterhausen

Missachtung der Vorfahrt war am Montagnachmittag die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Karl-Marx-Straße in Königs Wusterhausen. Die Kollision eines Skoda mit einem Hyundai hatte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zur Folge.

Um 16.30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Luckenwalder Straße informiert. Nach einem Fehler beim Abbiegen waren dort ein Mercedes und ein Volkswagen aneinandergeraten. Der Sachschaden wurde mit rund 1.500 Euro angegeben.

Am Dienstagmorgen kracht es erneut in Königs Wusterhausen

Am Dienstagmorgen wurde dann ein Unfall an der Karl-Marx-Straße/Ecke Cottbuser Straße gemeldet, an dem ein Peugeot und ein VW-Kleinwagen beteiligt waren. Im Protokoll wurde ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro festgehalten. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand und die Autos blieben trotz ihrer Beschädigungen fahrtüchtig.

Von MAZonline