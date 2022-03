Königs Wusterhausen

Auf einem der größten Plan- und Baugebiete der Region könnte nach vielen Jahren des Stillstands etwas passieren. Die Eigentümer des Königsparks – die DLE-Gruppe mit Sitz in Berlin – haben jetzt erstmals ihre Pläne für die rund 60 Hektar große Fläche am Ortseingang der Stadt vorgestellt. Sie unterscheiden sich grundlegend von allem, was dort bisher vorgesehen war.

Für den Königspark gibt es zwar schon seit den Neunzigerjahren Baurecht. Anders als auf der kleinen Fläche am Darwinbogen, die ebenfalls der DLE gehört, wäre auf dem großen Areal zwischen Diepensee, Jet-Tankstelle und Autobahn aber nur ein Gewerbegebiet möglich. „Was die Stadt damals verabschiedet hat, würde ein zweites A10-Center ermöglichen. Wir könnten auch Tesla-Zulieferer ansiedeln oder Logistik. Aber das wäre nicht im Sinne der Stadt und wir wollen das auch nicht“, sagt Petra Müller, zuständige Chefentwicklerin bei der DLE.

Analysiert, gelesen, zugehört

Stattdessen habe man sich beim Vorhabenträger ein Jahr lang Gedanken über die Fläche gemacht. „Wir haben analysiert, haben gelesen und zugehört, was wichtig für Königs Wusterhausen ist“, sagt sie. Ergebnis sei, dass zwar weitere Gewerbeflächen gebraucht werden, aber nicht in der Dimension. Es bestehe ein Bedarf an Wohnraum, an sozialer Infrastruktur, an Grünflächen. „Wohnen, Arbeiten und kurze Wege“, sagt Petra Müller. Das jetzige Konzept sieht deshalb eine Mischnutzung aus Gewerbe und Wohnen vor – für die die Stadt aber zustimmen und den Bebauungsplan ändern muss.

Konkret soll es laut DLE drei unterschiedliche Wohnquartiere geben, dazu ein Gewerbegebiet, das den äußeren Rand hin zur Autobahn und zur B179 bilden soll. Die Gewerbebauten sollen einen Schallschutz für die dahinterliegenden Wohnquartiere bilden.

Drei unterschiedliche Wohnquartiere in Königs Wusterhausen geplant

Diese sollen von ihrem Charakter her unterschiedlich angelegt sein. Angrenzend an Diepensee ist ein Eco-Quartier vorgesehen, wo Wohnen mit einem ökologischen Hintergrund möglich werden soll. So soll der Übergang zur dörflichen Struktur Diepensees abgefedert werden. Das zweite Quartier trägt den Namen Gemeinschaftsquartier. „Dort sehen wir eine Mischung aus allen sozialen Schichten, wo Wohnungen für Senioren und Singles angeboten werden können“, sagt Petra Müller. Und das dritte Quartier soll ein urbanes Quartier werden, in dem Wohnen und Gewerbe nebeneinander existieren, wo es auch Einkaufsmöglichkeiten gibt.

Schulcampus an der Straße nach Diepensee

In diese Quartiere eingebettet könnten laut Petra Müller bis zu vier Kitas entstehen. Es soll an der Straße nach Diepensee auch einen Standort für einen Schulcampus geben, wo laut Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) sogar Platz für eine Oberschule wäre. Parkhäuser sollen möglichst oberirdisch angelegt und bepflanzt werden. Die neue Hauptfeuerwache der Stadt soll in das Areal eingebunden werden, auch das neue Ausbildungszentrum der Handwerkskammer ist dort vorgesehen. „Denkbar wäre auch ein Handwerkerhof, weil die örtlichen Handwerker kaum noch Möglichkeiten haben, sich zu erweitern“, sagt Petra Müller. Die Busgesellschaft RVS zieht den Königspark als möglichen Standort bereits für seinen Betriebshof in Erwägung.

Zentrales Element soll ein Grünzug sein, zehn Hektar groß, der die Quartiere gleichermaßen trennt und verbindet, der als Park dienen, aber auch einen ökologischen Faktor haben soll. „Wir würden rund 100 Pflanzenarten dort ansiedeln, rund 1000 Bäume pflanzen, die Fläche wäre unsere Entwässerungsfläche und Landschaftsbrücke“, sagt Petra Müller.

Königs Wusterhausener sollen befragt und einbezogen werden

Die DLE hat sich für ihr Konzept auch schon renommierte Büros wie die Architekten Tchoban & Voss aus Hamburg ins Boot geholt, damit später auch die Planung und die Architektur modernen Ansprüchen genügt. Über mögliche Einwohnerzahlen will man allerdings noch nicht sprechen. Der Grund: Die konkrete Planung soll erst in Abstimmung mit der Stadt und den Bürgern entwickelt werden. Deshalb soll das Projekt im Frühjahr öffentlich vorgestellt werden. Anschließend soll eine vorgezogene Bürgerbeteiligung eingeleitet werden.

Die Stadtverordneten sollen – so die Hoffnung bei der DLE – noch vor dem Sommer einen Grundsatzbeschluss fassen. „Alle weiteren Entwicklungen wollen wir dann im Dialog mit den Bürgern abstimmen“, sagt Petra Müller. Erst wenn klar ist, dass die Stadt das Konzept befürwortet, werde man über die Details reden. Auch die Vermarktung von Gewerbeflächen – die jetzt schon möglich wäre – soll erst beginnen, wenn man sich mit der Stadt grundsätzlich über das Konzept einig ist.

Wiezorek: „Areal hat große Wirkung für Königs Wusterhausen“

Das wird erst mit einem SVV-Beschluss klar sein. Die Resonanz war bei einer ersten nichtöffentlichen Präsentation am Donnerstag – anders als bei früheren Vorhaben im Königspark – laut Bürgermeisterin Michaela Wiezorek durchweg positiv. Auch Wiezorek begrüßt die Herangehensweise der Vorhabenträger. „Man ist sich dort bewusst, dass dieses Areal eine große Wirkung für Königs Wusterhausen und Diepensee hat“, sagt sie. Das Konzept biete grundsätzlich eine gute Mischung dessen, was Königs Wusterhausen benötigt. „Außerdem sieht die DLE selbst eine Chance darin, nachhaltig zu entwickeln und die Bürger bei der Neugestaltung mitzunehmen“, sagt sie.

Von Oliver Fischer