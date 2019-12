DRK bietet Schnupperkurs für Kinder an

Königs Wusterhausen

Seit mehr als einem halben Jahrhundert kennt Frank Hoffmann das schöne Gefühl, im Notfall nicht nur die 112 anzurufen, sondern sofort auch aktiv helfend eingreifen zu können. Ein Lebensgefühl, das der „KWer Mister DRK“ als ehrenamtlicher Koordinator des Schulsanitätsdienstes im Ortsverband nun schon seit der Wende von Generation zu Generation weitergibt.

Die 13-jährige Rajana Evloeva ist Schulsanitäterin an der Erich-Kästner-Schule und freut sich, ihr Wissen jetzt an jüngere Schüler weitergeben zu können. Quelle: Franziska Mohr

Als jüngstes Projekt rief er jetzt einen kostenfreien Schnupperkurs für Juniorhelfer ins Leben. Interessierte Mädchen und Jungen treffen sich dazu ab sofort jeden Dienstag um 16 Uhr im Bürgertreff am Fontaneplatz. Willkommen sind schon Erstklässler, denn niemand ist Frank Hoffmann zufolge zu klein, um helfen zu können oder sich zumindest schon einmal auf einen Notfall vorzubereiten.

Nachwuchs für den Schulsanitätsdienst

„Das Jugendrotkreuz will auf diese Weise Nachwuchs für den Schulsanitätsdienst gewinnen, den es an allen Königs-Wusterhausener Schulen aufbauen möchte“, betont Hoffmann. Er kann diesbezüglich schon an sechs Königs-Wusterhausener Schulen auf einschlägige Erfahrungen verweisen. Das betrifft beispielsweise die Wilhelm-Busch-Grundschule, die Dahmeland-Schule, die Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule sowie das Friedrich-Schiller-Gymnasium. Die Schulsanitäter versehen ihren Dienst vor allem in den Hofpausen. Ihre Alarmierung über die Sprechanlagen an den Schulen erfolgt aber erst ab der Klassenstufe 7.

Köstner-Grundschüler wurden Landesmeister

Den bisher größten Erfolg erzielte die Erich-Kästner-Grundschule, deren Schulsanitäter 2018 sogar den Wanderpokal als Brandenburger Landesmeister errangen. Es verwundert daher nicht, dass die Kästnerschule jetzt auch die Schirmherrschaft für die neue Arbeitsgemeinschaft im Bürgertreff übernommen hat. Die 13-jährige Rajana Evloeva freut sich schon, ihr Wissen zur Ersten Hilfe an noch jüngere Schüler weitergeben zu können.

„Es macht einfach Spaß“

Ähnlich sieht es Melina Dietze, die jetzt die Witthöft-Oberschule besucht. „Es macht einfach Spaß und erfüllt einen guten Zweck, Schülern aus der ersten oder zweiten Klasse zu erklären, wie sie einen Notruf richtig absetzen“, sagt die 14-jährige Schulsanitäterin stolz. Spielerisch lernen die Kinder, wie sie all die W-Fragen – was, wo, wie – bei einem Notruf präzise beantworten. Zudem erhalten sie Grundkenntnisse zur stabilen Seitenlage und erfahren, wie sie Patienten in einem Notfall sachgemäß ansprechen können.

Keine Angst vor dem Helfen

Aus langjähriger Erfahrung weiß Frank Hoffmann auch, wie wichtig es in diesem Schnupperkurs für Juniorhelfer ist, den Jüngsten erst einmal überhaupt die Angst vor dem Helfen bei Verletzungen zu nehmen. Daher setzt er alles daran, um bei den Kindern Angst und Hemmungen durch das aufregende Gefühl zu ersetzen, einfach nach vorne zu gehen und ganz selbstverständlich helfen zu können.

Kurs findet immer dienstags statt

Dies den jüngsten Schülern mit Spaß und Freude zu vermitteln, ist auch das Ziel der ehrenamtlichen Gruppenleiterin der Juniorhelfer des Jugendrotkreuzes Elisa Kitzmann. Zum Schnupperkurs „Lernt helfen“ heißt die 31-jährige gelernte Restaurantfachfrau daher alle Mädchen und Jungen der Stadt an jedem Dienstag herzlich willkommen.

Kontakt: Frank. Hoffmann@drk-ov-kw.de

Von Franziska Mohr