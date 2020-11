Königs Wusterhausen

Daniel Karolat muss nicht viel machen, damit sich die Menschen nach ihm umdrehen. Er muss nur in sein Auto steigen und losfahren.

Denn sein Chevrolet Suburban gehört zu den auffälligsten Vehikeln in ganz Königs Wusterhausen, wahrscheinlich sogar im gesamten Landkreis Dahme-Spreewald. Und das nicht nur, weil er mehr als fünf Meter lang, drei Tonnen schwer und damit ein Geschoss der Extraklasse ist. Karolats Fahrzeug war in seinem ersten Leben Teil des Fuhrpark des New York Fire Department, der New Yorker Feuerwehr. Zwar war es schon lange nicht mehr im Einsatz, aber das Erscheinungsbild wurde seither von seinen Besitzern gewahrt: Alles ist original, von der Lackierung bis zum Lichtbalken, der noch immer bestens funktioniert. Sogar die Sirene kann noch heulen. „Natürlich“, sagt Karloat, und lacht. „Alles, was in Deutschland an einem Fahrzeug dran ist, muss auch funktionsfähig sein.“

Polizeiwagen gesucht, Feuerwehrwagen gefunden

Der 45-Jährige aus Niederlehme fährt den Wagen nicht von ungefähr. Ami-Schlitten sind seine große Leidenschaft, er fahre sie konsequent und ausschließlich, sagt er. Neun Stück habe er bereits besessen. Cadillacs, Chevrolets, alle lang, alle mit V8-Motor, alle mit immensem Verbrauch. Aber wunderschön, wie zumindest Daniel Karolat findet. Anfangs fuhr er sie immer nur für zwei Jahre, bis der nächste Tüv fällig war. Mit dem Alter werde man aber ruhiger, sagt er. Inzwischen dürfen Autos länger bleiben.

Mehr als fünf Meter lang, mehr als drei Tonnen schwer: Der Chevrolet von Daniel Karolat. Quelle: Oliver Fischer

Auf die Idee mit dem Feuerwehrauto kam er bei einem Autotreffen im vorigen Jahr. Dort waren einige Besucher mit amerikanischen Polizeiautos aufgetaucht. Hin und wieder warfen sie ihre Rundumleuchten an, was ein beeindruckendes Schauspiel war. Das Leuchten gefiel Daniel Karolat. Also machte er sich im Internet auf die Suche nach einem ähnlichen Gefährt – und stieß auf einer Verkaufs-Plattform prompt auf das Feuerwehrfahrzeug, das er so noch nie auf den Straßen der Region gesehen hat.

Wagen soll am 11. September im Einsatz gewesen sein

Mit Baujahr 1999 war es nicht mehr ganz neu, es hatte rund 150.000 Meilen auf dem Tacho, was fast 250.000 Kilometern entsprach. Aber es war genau das, was sich Karolat vorgestellt hatte: Auffällig, einzigartig und durch und durch amerikanisch. Noch dazu mit einer Geschichte: Denn das Fahrzeug gehörte – soweit nachvollziehbar – einst zur Feuerwehr im Greenwich Village und soll auch am 11. September 2001 im Einsatz gewesen sein. Da musste dann auch das Nummernschild passen. Karolat wählte KW-NY 911, was genauso gut zur aufgedruckten amerikanischen Notrufnummer passt.

Warum es unbedingt ein solches Schiff sein muss, das auf 100 Kilometern 20 Liter Diesel verbraucht, kann Daniel Karolat mit wenigen Worten erklären. „Es ist der Motor“, sagt er. Acht Zylinder, mehr als fünf Liter Hubraum, dieses Paket bringt Kraft auf die Räder. Und das richtige Drehmoment. Am besten fühle es sich an, wenn man mit etwas mehr als 80 Stundenkilometer über die Landstraße fährt. Oder cruist, wie Karolat sagt. Die Maschine brummt dann untertourig, was bei amerikanischen Motoren einen ganz eigenen Sound macht. Liebhaber nennen das „blubbern“.

Fahrkomfort wie ein W50

Zugegeben, der Fahrkomfort ist in jedem Kleinwagen angenehmer. Sonderausstattung gibt es praktisch keine, nicht einmal einen elektrischen Fensterheber. Die Federung ist auf vier Tonnen Maximalgewicht ausgelegt, also recht hart. „Wer denkt, so ein Ami-Schlitten fährt sich wie ein Sofa, der irrt. Das fühlt sich eher an wie eine Ikea-Bettcouch“, sagt Karolat und lacht. „Das klappert und scherbelt wie ein W50, nur dass er auch noch leicht schwimmt auf der Straße.“ Daran müsse man sich erst gewöhnen. „In der ersten Woche habe ich mich schon regelmäßig gefragt: Was hast du getan?“

Die Lichtleiste des Chevrolet funktioniert noch. Quelle: Oliver Fischer

Inzwischen aber sei für ihn klar, dass er das Auto behält. Weil es einmalig ist in der Region. Und weil es gut zu ihm passt. „Man muss schon einen Dachschaden haben, um Autos dieser Kategorie zu fahren“, sagt Daniel Karolat. Und das würde er, zumindest in dieser Beziehung, für sich in Anspruch nehmen.

Von Oliver Fischer