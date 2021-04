Königs Wusterhausen: Darum ist Paul Kruschwitz Lehrling des Monats

Königs Wusterhausen

Paul Kruschwitz erhielt am Montag von der Handwerkskammer Cottbus (HWK) und dem Versorgungswerk der HWK die Auszeichnung „Lehrling des Monats“. Martina Schaar von der HWK und Robert Deutscher vom Versorgungswerk überreichten ihm in seinem Ausbildungsbetrieb die Auszeichnung. Er erlernt im Autohaus Leven GmbH in Königs Wusterhausen im 3. Lehrjahr den Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker mit der Spezialisierung System- und Hochvolttechnik.

Der 25-Jährige kann aufgrund seiner guten Leistung die Ausbildungszeit um ein halbes Jahr verkürzen und wird im August seine Gesellenprüfung ablegen. Schon jetzt verstärkt er das Team Nutzfahrzeuge. Er kümmert sich überwiegend um Transporter und Lkw zwischen 3,5 und 10,5 Tonnen, die gewartet werden müssen.

„Die Fahrzeuge sind mit der Markenwerkstatt vernetzt und liefern bereits Eigendiagnosen“, erklärt Paul Kruschwitz. So könne man Fehler eingrenzen und defekte Bauteile sofort tauschen und nach dem Funktionstest heißt es dann nur noch Abfahrt. Der Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker vereint die Begeisterung für mechanische Funktionsweisen und den Einsatz neuester Computertechnik und das ist es auch was Paul Kruschwitz an diesem Beruf fasziniert. Nach dem Abitur hatte er an der TH Wildau begonnen Maschinenbau zu studieren, merkte aber bald, dass ihm das Praktische mehr liegt und entschied sich für die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker.

„Als ich in der Werkstatt anfing, brauchte ich jede Menge Geduld und die Fähigkeit, vor Rückschlägen nicht zurückzuschrecken. Es ist ein sehr umfangreicher Beruf, in dem Aufmerksamkeit entscheidend ist, um Zusammenhänge zu verstehen und nachfragen zu können“, verrät Paul Kruschwitz. Zu Beginn der Ausbildung habe er Schritt für Schritt gezeigt bekommen, wie die Reparaturen durchzuführen sind. „Wenn mir heute der Geselle Aufträge übergibt und mir zutraut, sie selbstständig auszuführen, macht mich das stolz“.

Spezialisierung zur System- und Hochvolttechnik

„Wir haben das Potenzial von Paul Kruschwitz erkannt und ihm das Angebot gemacht, die Spezialisierung zur System- und Hochvolttechnik zu nutzen. Dass er sich der Gesellenprüfung bereits ein halbes Jahr früher stellt, begeistert uns“, sagt Serviceleiter André Ilscher. Mercedes-Benz setzt auch in der Sparte Nutzfahrzeuge auf das Ziel, Emissionen zu senken. Der Elektro-Lkw mit einer Reichweite von 200 Kilometern ist bereits im Kundeneinsatz. Im Mercedes-Benz-Werk Ludwigsfelde soll der neue vollelektrische E-Sprinter gebaut werden. „Zur Wartung dieser Technik benötigen wir künftig Experten, die wir gern selbst ausbilden und weiter fördern“, erklärt André Ilschner und Paul Kruschwitz gehöre zu ihnen. „Ich werde auf jeden Fall hierbleiben“, so der „Nochazubi“.

„Besser geht es gar nicht, Paul funktioniert von alleine. Wir bringen ihm die Praxis bei und die Theorie erarbeitet er sich eigenständig“, lobt sein Ausbilder Stephan Doering.

Von Gerlinde Irmscher