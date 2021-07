Königs Wusterhausen

Der Countdown läuft. Am 4. Juli ist Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. In dieser Woche beantworten die vier Kandidaten die Fragen von MAZ-Lesern zur Stadt. Jörg Krause fragt und meint: „Wie sieht es mit einer vernünftigen Lade-Infrastruktur für Elektromobilität aus? KW ist noch Entwicklungsland, das sollte schnellstens umgesetzt werden, sonst wird die KWer Innenstadt ein trostloses Ende finden.“

Patrick Franke, Die Partei:

Ich habe da ein ganz klares Vorbild. Unsere Kreisstadt Lübben. Dort wurden schon vor Monaten, ich meine es sind 12 an der Zahl, Ladestationen für E-Autos am Burglehn aufgestellt. Aufgrund von Fördermitteln trug Lübben nur knapp 50 Prozent der Kosten. Für Einwohner*innen, Arbeiter*innen und Touristen ist dort das Aufladen gratis. Leider wird KW bezüglich dieses Themas seinem verschlafenen Ruf mal wieder sehr gerecht. Da wir als Die PARTEI jedoch Autos gänzlich abschaffen wollen, werde ich mich zudem für Pferdeparkplätze am künftigen Bierbrunnen in der Bahnhofstraße einsetzen.

Birgit Uhlworm, UFL:

Die Organisation des örtlichen Verkehrs gehört zu den freiwilligen Aufgaben, die eine Stadt zu lösen hat. An erster Stelle stehen die vielen pflichtigen Aufgaben. Der Aufbau einer Lade-Infrastruktur ist nicht allein durch die Stadt umzusetzen. Deshalb wird es diesbezüglich wichtig sein, mit der Bundesebene zusammenzuarbeiten. Möglich ist die Unterstützung bei der Standortsuche von privaten Anbietern für eine solche Infrastruktur. Für mich steht jedoch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegenetzes im Vordergrund. Ich wünsche mir eine autofreie Innenstadt.

Michaela Wiezorek, Bündnis 21:

E-Mobilität ist in KW kaum sichtbar. Die öffentliche Ladesäule am Bahnhofsvorplatz ist aus 2016. Ich werde Gespräche führen mit Anbietern für Ladesäulen, um diese an zentralen Orten in allen Ortsteilen zu errichten. Die Stadt wird hier Zuschüsse für den Erstaufbau geben. Als Gesellschafterin der E.dis AG muss die Stadt ihre Position noch viel mehr ausspielen. Vorgespräche gibt es mit dem Landkreis in Niederlehme den Aufbau einer Wasserstofftankstelle vorzubereiten, um z. B. den Lkw-Verkehr für den Abfallzweckverband mit Brennstoffzellentechnik nachhaltig zu machen.

Swen Ennullat, FWKW:

Ich unterstütze den weiteren Ausbau der Ladestellen, besonders an öffentlichen Einrichtungen und auf Parkplätzen. Die Stadt nutzt bereits Elektrofahrzeuge. Ich habe angeregt, weitere Ladestellen für die BesucherInnen am Rathaus zu bauen. Auf der Basis der 2018 erstellten Umsetzungskonzeption für ein Mobilitätsangebot habe ich mit der E.DIS den weiteren Ausbau einer Lade-Infrastruktur vereinbart. Zum Beispiel auf dem Gelände der Finanzhochschule. Ich möchte zudem ein elektrisches Car- und Bikesharing-System für gelegentliche Mobilitätsbedarfe aufbauen. Nutzerfreundlich und App basiert.

