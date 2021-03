Königs Wusterhausen

Die Signale, die das „Bündnis 21“ in den Tagen nach der Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) setzt, sind klar: In der Stadtpolitik soll ab sofort Schluss sein mit Streit und Grabenkämpfen. Auch und vor allem zwischen der SVV-Mehrheit und dem Rathaus. „In den nächsten Tagen stehen schon die ersten Gespräche zwischen der Verwaltungsspitze und der Stadtverordnetenversammlung an“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.

Solche Gespräche wäre ein Novum, aber wohl dringend notwendig. Denn in den vergangenen eineinhalb Jahren war die Stimmung zwischen Ennullat und seinen Kritikern so zerrüttet und das Misstrauen so groß, dass es praktisch keinen Austausch zwischen der SVV-Mehrheit und führenden Rathausmitarbeitern mehr gab. Nun, da sich der Qualm über dem Schlachtfeld langsam verzieht, wird deutlich, vor welchen Problemen die Stadt steht und wie groß die Herausforderungen sind, die daraus resultieren.

Haushalt ist immer noch umstritten

Da ist vor allem der Haushalt, ohne den sich – wie das vergangene Jahr gezeigt hat, in der Stadt nichts bewegt. Auch für das laufende Jahr ist noch kein Haushalt beschlossen. Im November wurde das Papier erst einmal auf Eis gelegt. Als die Gespräche zu Jahresbeginn wieder aufgenommen wurden, traten zahlreiche Probleme zutage, die auch mit dem jüngsten politischen Chaos zu tun hatten. Denn weil viele Beschlüsse vom Rathaus nicht umgesetzt wurde oder werden konnten, sind viele Posten in Haushaltsresten vergraben.

Die Investitionssumme beläuft sich auf mehr als 70 Millionen Euro, viel zu viel für ein Jahr. Was genau darin enthalten ist, darüber hat kaum noch jemand einen Überblick. „Wir müssen Klarheit in diesen Haushalt bringen, damit wir überhaupt wissen, wie wir strukturiert vorgehen können“, sagt deshalb der Sozialausschussvorsitzende, Stefan Jablonski (CDU). Das muss aber möglichst schnell passieren, denn der Haushalt ist auch für Fördermittel und Corona-Hilfen nötig.

Investitionsstau bei den Schulen

Das zweite Problem sind die Schulen. Die SVV hatte vor Jahren schon die Weichen für den Neubau der Grundschule in Senzig und den Ausbau der Grundschule in Zernsdorf gestellt. In Senzig soll eine Standortuntersuchung durchgeführt werden. In Zernsdorf wollte man Planungen anschieben. Unter Swen Ennullat hat das Rathaus beide Projekte ausgebremst. Stattdessen kündigte der Bürgermeister die Montessori-Schule in Ziegenhals, um in dem Gebäude eine siebte Grundschule unterzubringen. Damit wurden Fakten geschaffen, die dem mehrheitlichen Willen der SVV zuwiderlaufen. Zudem will das Rathaus in der Montessori-Schule noch die Außenstelle zweier Grundschulen einrichten, um Engpässe aufzufangen – aber wie es aussieht, ist das bis zum Sommer kaum umsetzbar.

Auch dieses Durcheinander müsste gemeinsam mit der Verwaltung geordnet werden. „Aber dafür brauchen wir erst einmal die nötigen Informationen wie Schülerzahlen und Auslastung der Schulen. Die haben wir bislang von der Verwaltung nicht bekommen“, sagt der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Tobias Schröter (SPD). Vertröstet wurde die SVV bislang auf den Bildungsentwicklungsplan, der extern erstellt werden und im Februar vorliegen sollte, bislang aber nicht da ist.

Masterplan für Stadtentwicklung fehlt

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bei der Jugendarbeit muss einiges nachgeholt werden, der Bau der Hauptfeuerwache wurde noch nicht begonnen – und in die Stadt drängen spätestens seit BER und Tesla zahlreiche Investoren, die Wohngebiete errichten oder Unternehmen ansiedeln wollen. Einige haben bereits Vorgespräche mit der Rathausspitze geführt, Entscheidungen dazu drängen in der SVV. Aber es gibt noch keine schlüssigen Idee für die dazugehörige Infrastruktur, kein Konzept, das über allem liegt. „Wir müssten eigentlich erst einmal klären, was für eine Stadt wir eigentlich sein wollen“, sagt Schröter. Will man Wachstum? Will man es nicht? Sieht man Königs Wusterhausen als florierende Kleinstadt? Oder als stetig größer werdendes Mittelzentrum mit dichter Bebauung, in dem womöglich auch das eine oder andere Hochhaus Platz hätte? „Dass wir ein solches Leitbild brauchen, ist längst beschlossen. Aber auch da ist faktisch nichts passiert“, so Schröter.

Die SVV tagt das nächste Mal am 22. März. Selbst mit gutem Willen auf allen Seiten wird man aber Monate und enge Abstimmungen mit dem Rathaus brauchen, um überhaupt etwas sichtbar zu bewegen. Ob es die Gespräche mit der Rathausspitze wirklich so bald geben wird, ist auch noch unklar. Das Rathaus jedenfalls gab am Dienstag auch eine Mitteilung heraus. Oder besser eine Klarstellung. Einzige Aussage: Es seien bisher keine Termine für Gespräche zwischen der Verwaltungsspitze und der Stadtverordnetenversammlung vorgesehen. Entsprechende Anfragen seien im Rathaus nicht bekannt.

Von Oliver Fischer