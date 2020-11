Königs Wusterhausen

Weil die Stadt Königs Wusterhausen in finanzielle Schieflage geraten ist, will das Rathaus im kommenden Jahr verschiedene Steuern und Gebühren anheben. Das hat Kämmerer Axel Böhm in dieser Woche in mehreren Ausschüssen angekündigt. Betroffen sein sollen unter anderem die Grundsteuer A, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Außerdem sollen das Kurzzeitparken in der Stadt teurer werden.

Das Kurzzeitparken ist in der Innenstadt deutlich günstiger als das Parken über einen längeren Zeitraum. Wer sein Auto nur für einen kurzen Bummel abstellen will, zahlt für eineinhalb Stunden 20 Cent. Erst danach wird pro Stunde ein Euro fällig. Ab 1. Januar will die Stadt dieses Verhältnis etwas angleichen. Kurzparken soll dann 50 Cent kosten. Die Stadt erhofft sich dadurch jährliche Mehreinnahmen von 65.000 Euro.

Anhebung von Grundsteuer A auf 315 Prozent geplant

Deutlich weniger ertragreich dürfte die Anhebung der Grundsteuer A werden. Der Hebesatz dieser Steuer soll laut Vorschlag der Kämmerei von 250 auf 315 Prozent steigen. Betroffen davon sind Eigentümer landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flächen im Stadtgebiet. Mit 315 Prozent Hebesatz passe man sich an den Landesdurchschnitt an, so Böhm. Die Einnahmen würden damit jährlich um rund 5000 Euro steigen.

Die Grundsteuer B, die Wohngrundstücke betrifft, solle aber nicht angefasst werden, so Böhm. Zum einen habe man diese Steuer erst vor kurzer Zeit angehoben. Zum anderen liege sie schon auf Niveau des Landesdurchschnitts.

Hundebesitzer sollen statt 60 bald 70 Euro für ersten Hund zahlen

Dafür sollen aber Hundebesitzer in Königs Wusterhausen ab kommendem Jahr mehr für ihre Vierbeiner bezahlen. Sofern die Stadtverordneten zustimmen, werden für den ersten Hund dann 70 statt bisher 60 Euro fällig. Der zweite Hund soll 85 Euro statt bislang 70 Euro kosten. Und ab dem dritten Hund zahlen Besitzer 100 Euro pro Tier und Jahr.

„Eigentlich wollten wir die Steuer für die ersten Hunde nicht anheben, weil wir wissen, dass davon viele Alleinstehende betroffen sind“, sagte Kämmerer Böhm im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung. Das Problem: Rund Dreiviertel der Hundesteuer nimmt die Stadt über die ersten Hunde ein. Hätte man diesen Satz unverändert gelassen, hätte die Erhöhung kaum einen Effekt gehabt. Das Rathaus erhofft sich Mehreinnahmen von 31.500 Euro.

Automatenbetreiber ziehen sich zurück

Von der Anhebung der Vergnügungssteuer verspricht sich der Kämmerer hingegen keine zusätzlichen Einnahmen. Im Gegenteil: „Wir rechnen mit Mindereinnahmen von 21.500 Euro“, so Böhm. Der Grund: Viele Automatenbetreiber hätten ihre Maschinen wegen der Corona-Pandemie abgebaut.

Die Zweitwohnsitzsteuer soll überdies von 10 auf 15 Prozent der Kaltmiete angehoben werden.

Von Oliver Fischer