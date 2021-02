Königs Wusterhausen

Der 7. März wirft seine Schatten voraus. Das bedeutet für Königs Wusterhausen, dass in der Politik vor dem möglichen Abwahltermin des Bürgermeisters alles noch etwas zugespitzter abläuft als ohnehin schon.

Da gibt es einen Brief, der offenbar von Mitarbeitern des Rathauses verfasst ist, die sich für eine Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat aussprechen. Ein interessanter Vorgang, den man als Außenstehender natürlich nur bedingt beurteilen kann.

Ein Kritikpunkt in dem anonymen Schreiben dürfte jedoch zutreffen. Denn der Bürgermeister behandelt nicht alle seine Mitarbeiter gleich. So stellte er sich in einer Sitzung der Stadtverordneten vor seine Fachbereichsleiterin Andrea Schulz, noch bevor irgendeine Kritik an ihr geäußert werden konnte. Dazu sei er als ihr Vorgesetzter verpflichtet, sagte er.

Wenig zimperlicher Umgang

Mit seiner – mittlerweile krank gemeldeten – Wahlleiterin geht er weniger zimperlich um. Er kritisiert sie im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung sehr deutlich. Da fühlte er sich nicht zum Schutz einer Mitarbeiterin verpflichtet. Ein derartiges Messen mit zweierlei Maß sollte sich ein Chef – zumindest nach außen hin – tunlichst verkneifen.

Die Stadtverordneten wiederum können auch nicht aus ihrer Haut. Was passierte, als Ennullat beim umstrittenen Thema Grundstücksgeschäfte seine Sicht der Dinge darlegen wollte? Die Diskussion wurde auf Antrag eines Linken-Politikers für beendet erklärt. Dass dem Bürgermeister zuvor heftige Vorwürfe gemacht wurden – egal. Da war er dann tatsächlich, der Maulkorb für den Bürgermeister. Ein Ruhmesblatt für demokratisches oder nur freundliches Miteinander war auch das nicht.

Von Ekkehard Freytag