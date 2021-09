Königs Wusterhausen

Mit Strohhut und schwarzer Weste steht Detlef Strecker auf dem Bürgersteig und kurbelt an seiner Drehorgel. „Atemlos“ erklingt. Am Rande des Königs Wusterhausener Wochenmarktes sorgt der Senziger für musikalische Unterhaltung. Jeden zweiten Freitag ist er da.

Passanten spenden für Flutopfer in Sinzig

Den Passanten scheint es zu gefallen. Immer wieder werfen sie Münzen ab. An der Drehorgel gibt es im Moment sogar zwei Behälter dafür. Neben dem Hut für den Musiker hat Detlef Strecker eine Büchse angebracht. Er sammelt Geld für die große Spendenaktion, die in Senzig für die Flutopfer im rheinland-pfälzischen Sinzig im Landkreis Ahrweiler läuft. Die Hälfte seiner Einnahmen spendet er dafür. Die Sinzig-Büchse ist an diesem Freitag schon gut gefüllt. „Die Leute unterstützen das gerne“, sagt er.

Rolle mit Kinderliedern. Quelle: Frank Pawlowski

Der 70-Jährige ist ein Drehorgel-Spieler wie er im Buche steht. „Im Handumdrehen viel Freude“ lautet sein Motto, und die versprüht er tatsächlich. Der angenehme Klang seiner Drehorgel fällt sofort, er kommt nicht von ungefähr. Das Instrument hat Holzpfeifen. Der Kasten ist nicht groß, hat es aber in sich. 44 Flöten erzeugen 26 Töne, berichtet der Experte.

Es gibt eine Papierrolle mit eingestanzten Löchern, die er dreht. Die sogenannten Lochbänder sind praktisch das Speichermedium für Drehorgel-Lieder, sechs bis sieben passen auf eine rauf. Sie werden extra für das jeweilige Instrument angefertigt. Außerdem gibt es noch eine elektronische Steuerung, mit der mehr Lieder abgespielt werden können. Doch auch dabei muss gekurbelt werden.

Leidenschaft für die Drehorgel zufällig entdeckt

Durch Zufall hat Detlef Strecker seine Leidenschaft fürs Orgelspielen entdeckt. Ein Nachbar begeisterte ihn vor einigen Jahren dafür. Der Senziger besorgte sich eine gebrauchte, handgefertigte Drehorgel, ließ sie für 600o Euro restaurieren. Mit diesem kleinen Schmuckstück zieht er seither um die Häuser. Bei Dorffesten in der Region ist er ein gern gesehener Gast. Aber er ist nicht nur im Dahmeland gefragt. Soeben kehrte er von einem Auftritt auf der Ostsee-Insel Usedom zurück. Er wird auch für private Feiern gebucht. Neulich spielte er bei einem 100. Geburtstag.

Die Orgel-Bedienung. Quelle: Frank Pawlowski

Sein Repertoire hat er stetig erweitert, angefangen hat er mit 50 Liedern, heute sind es 300. Das Hobby ist durchaus kostspielig. Die gestanzten Papierrollen muss er kaufen, Spritkosten fallen an. Aber es fällt bei seinen Auftritten meistens so viel ab für ihn, dass er diese Ausgaben decken kann.

Auf dem Wochenmarkt in Königs Wusterhausen spielte er aus aktuellen Anlass den Titel „Sorbas Tanz“ von Mikis Theodorakis, der tags zuvor verstarb. Detlef Strecker hat ein sehr abwechslungsreiches Programm. Lieder für Kinder und zur Weihnachtszeit gehören dazu, Schlager und Evergreens.

Deshalb steht Drehorgel-Detlef etwas abseits vom Wochenmarkt

Am Freitag in Königs Wusterhausen stand er etwas abseits in der Karl-Marx-Straße neben Rossmann. Er musste auf der Hut sie vor städtischen Ordnungshütern. Er darf immer nur eine halbe Stunde an einer Stelle stehen, muss sich dann einen anderen Platz suchen, an dem er vorher nicht zu hören war.

In anderen Kommunen wird nicht so sehr auf die Bestimmungen geschaut. Da kann Drehorgel-Detlef in der Regel spielen, solange er will, erzählt er. „Die freuen sich, wenn ich da bin.“ In der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen gab es auch schon mal Ärger mit einem Anwohner. Er war im Homeoffice und fühlte sich von der Drehorgel-Musik gestört. Detlef Strecker suchte daraufhin das Weite.

Doch solche Beschwerden sind die absolute Ausnahme. Es gab auch eine andere Begegnung. Ein Ehepaar aus Ahrweiler, das in der Region Urlaub macht, freute sich riesig über die Spendensammlung für die Flutopfer. Sie waren ganz gerührt, erzählt Detlef Strecker.

Orgel ist Instrument des Jahres 2021

Die große Schwester der Drehorgel, die Orgel, ist übrigens zum Instrument des Jahres 2021 gekürt worden. Darauf weist Detlef Strecker zum Abschied noch stolz hin, während er an der Kurbel dreht. Jetzt erklingt ein Kinderlied.

Der Drehorgel-Musikant Detlef Strecker ist Online erreichbar unter: https://www.facebook.com/detlef.strecker.7 oder mobil unter 0177-5016822.

