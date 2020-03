Die Geschichte des Kunstrasen-Dilemmas

Königs Wusterhausen

Den FSV Eintracht Königs Wusterhausen beschäftigt das Thema Kunstrasenplatz bereits seit den frühen 2000er Jahren. Der Verein spielte damals im Stadion der Freundschaft in Königs Wusterhausen – eine Anlage, die die Mitglieder des Vereins in den Fünfzigerjahren in weiten Teilen selbst errichtet hatten.

Zu der Anlage gehörten damals auch zwei Hartplätze. Einer davon musste einer Tennisanlage weichen. Der andere war im Weg, als die Stadt Anfang der 2000er Jahre die Paul-Dinter-Halle plante.

Stadt opferte Hartplatz für Dinter-Halle

Die Stadt opferte damals auch den zweiten den Hartplatz für den Bau der Halle, und da das Stadion der Freundschaft inzwischen auch saniert und im Betrieb für den Fußballverein zu teuer wurde, wechselte der Verein aufs heutige Vereinsgelände nach Zeesen. Das Gelände dort war ein historisches Sportgelände, das die Stadt günstig von der Telekom erworben hatte. Auf der Anlage gibt es zwei Rasenplätze, einen fürs Training und einen für die Spiele.

Im Gegenzug für den Verlust der Hartplätze am Stadion der Freundschaft hatte die Stadt dem Verein Anfang der 2000er Jahre wohl den Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Zeesener Gelände versprochen. Mehrere Beteiligte haben ein solches Versprechen in der Vergangenheit bestätigt, Aufzeichnungen dazu gibt es allerdings nicht.

Haushaltslage gab Bau des Platzes nie her

Die Haushaltslage der Stadt gab den Bau des Platzes – geschätzte Kosten damals rund 400.000 Euro – in den 2000er Jahren auch nicht her. Obwohl die Vereinsmitglieder auf die Einhaltung des Versprechens drängten, wurde das Projekt ein ums andere mal verschoben und geriet schließlich in Vergessenheit.

Im Jahr 2017 wurde das Projekt dann wieder hervorgeholt. Die Stadtverordneten beschlossen unter Verweis auf das Versprechen von damals, dass der Verein nun seinen Kunstrasenplatz bekommen und das Geld dafür in den Haushalt eingestellt werden soll. Diesmal betrugen die Kosten aber schon mehr als eine Million Euro. Die hohe Summe kam dadurch zustande, dass sich zum einen die Baukosten inzwischen erhöht hatten, zum anderen waren jetzt auch eine Beleuchtungsanlage und Ballfangnetze enthalten.

Summe fehlte trotz Beschluss

In den nächsten Haushaltsplänen fehlte die Summe aber trotz des Beschlusses. Begründung aus dem Rathaus: Der Kunstrasenplatz sei zu teuer, die Stadt habe das Geld dafür nicht. Die SVV erneuerte daraufhin im Frühjahr 2019 ihren Beschluss noch einmal, dieser Beschluss wurde von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) beanstandet.

SPD und Grüne stellten daraufhin Ende 2019 einen Kompromissantrag, der folgende Lösung vorsah: Der Verein baut den Platz selbst und nimmt dafür Fördermittel in Anspruch. Die Stadt müsste damit nur noch 300.000 Euro Eigenmittel zusteuern. Dieser Beschluss wurde mehrheitlich gefasst – und wieder vom Bürgermeister beanstandet. Begründung des Bürgermeisters: Es gibt das dazugehörige Förderprogramm noch nicht.

Bürgermeister beanstandete

Der Bürgermeister legte daraufhin selbst einen Alternativvorschlag vor. Die Stadt könne einen Kunstrasenplatz auf dem Gelände der nahe gelegenen Schule errichten. Dieser Platz könne dann sowohl von der Schule als auch vom Verein genutzt werden. Der Verein lehnt diese Variante ab.

Im Dezember beschlossen die Stadtverordneten, dass die 300.000 Euro für den Kunstrasenplatz in den Haushalt der Stadt aufgenommen werden sollen. Der Bürgermeister beanstandete den Beschluss und legte zur Genehmigung einen Haushalt ohne die 300.000 Euro vor. Das war der Beginn des Haushaltsstreits in Königs Wusterhausen.

Von Oliver Fischer