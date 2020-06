Königs Wusterhausen

„Die schon seit Jahren von Familien bestehende starke Nachfrage nach einem Kleingarten erreicht aufgrund der Corona-Pandemie bisher einzigartige Rekorde“, betont der Geschäftsführer des Kreisverbandes der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald. Und Wolfgang Krüger muss es wissen: Schließlich sitzt der 71-Jährige seit 35 Jahren auf diesem Stuhl, den er, wie der gelernte Dreher schmunzelnd einräumt, 1985 eher widerwillig aufgrund eines Parteiauftrags der SED besetzte. Damals trug er allerdings noch ein Gartenzwerg-Image und hieß VKSK - Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter.

Wöchentlich im Schnitt Nachfragen von sechs Familien

Wöchentlich fragen jetzt allein beim Kreisverband fünf bis sechs Familien nach, von unzähligen Anfragen direkt in den 63 Kleingartenanlagen von Halbe bis Zeuthen ganz abgesehen. Im Alt-Kreis Königs Wusterhausen ist derzeit nicht ein einziger der insgesamt 2850 Kleingärten, die vom Verband verwaltet werden, unbesetzt. „Viele Kleingartenvereine führen lange Wartelisten. 15 bis 16 Bewerber pro gepachtete Parzelle sind keine Seltenheit“, sagt Krüger. Hier zeige sich auch aufgrund der Diskussionen um den Klimawandel das zunehmende ökologische Bewusstsein insbesondere junger Familien, ihr Wunsch nach mehr Nähe zur Natur.

In den 90er Jahren war die Nachfrage eher verhalten

Das allerdings war Krüger zufolge nicht immer so. In den 1990er Jahren war die Nachfrage nach einem gepachteten Kleinod von 350 bis 400 Quadratmetern eher verhalten. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit hatten die Menschen andere Sorgen. Auch die Reiselust überwog. Über 90 Prozent der Kleingärten befinden sich auf privatem Grund.

Die im Jahr 2000 erschlossene Kleingartenanlage „Am Krummensee“ in Bestensee ist die jüngste in der Region Königs Wusterhausen. Quelle: Franziska Mohr

Vielen dieser Grundstücksbesitzer hatte die DDR das Verfügungsrecht über ihre Flächen versagt, sodass sie nach der Wende auf die Kleingärtner und ihren Verband nicht gut zu sprechen waren. Kraft seines Nutzungsrechtes hatte der Staat in der DDR einfach angeordnet, dass auf einem bestimmten Areal Kleingärten entstehen. Ein Mitspracherecht der Eigentümer gab es nicht. Die Folge war, dass der nach der Wende aus den Kleingarten- und Siedler- sowie Wochenend-Siedlervereinen gegründete neue Kreisverband plötzlich einer Klageflut gegenüberstand. Letztlich endeten 21 dieser Klagen mit einem gerichtlichen Vergleich.

Geld für den Bungalow

„Leerstand haben wir damals aber auch dadurch vermieden, dass wir als Verband den Kauf der Aufbauten in den Kleingärten kreditierten“, betont Krüger. Viele Interessenten hätten damals nicht auf Anhieb das Geld für den Bungalow im Kleingarten aufbringen können.

Zahlen und Fakten Der Kreisverband der Garten- und Siedlerfreunde Dahme-Spreewald verwaltet aktuell 2850 Kleingärten, die sich in 63 Kleingartenvereinen befinden. Sie zählen insgesamt etwa 3000 Mitglieder. Die älteste Kleingartenanlage „Am Turnplatz“ in Wildau wurde bereits 1910 gegründet. Die jüngste „Am Krummensee“ in Bestensee entstand im Jahr 2000. Die größten Kleingartenanlagen „Energie“ und „Sonnenschein“ befinden sich in Niederlehme mit jeweils etwa 220 bis 230 Parzellen. mo

Um die Jahrtausendwende erlebte der Kleingarten aber eine Renaissance, sodass sich der Verband entschloss, mit 60 Parzellen sogar eine neue Kleingartenanlage „Am Krummensee“ in Bestensee zu erschließen. Krüger zufolge wird dies in absehbarer Zeit trotz vieler Interessenten aber sicher auch die letzte sein. In der Region rund um die Hauptstadt sei der Druck auf die Flächen viel zu hoch. „Es gibt einfach keine Eigentümer mehr, die ihre Grundstücke für Kleingärten zur Verfügung stellen.“ Auch die Planungs- und Erschließungskosten seien hoch.

Generationenwechsel in den Vereinen ist in vollem Gange

Ökologisch Interessierte müssen sich daher gedulden, der Generationenwechsel in den Kleingartenvereinen ist in vollem Gange. Leider zeigt sich dies allerdings noch nicht in der Mitarbeit junger Familien in den Vereinsvorständen. Hier wünscht sich Wolfgang Krüger, der noch in diesem Sommer in den Ruhestand geht, noch mehr Engagement. Neben der Freude der jungen Familien mit Kindern am ökologischen Gärtnern, an Insektenhotels und der Aufzucht von regionalen Produkten ist für den 71-Jährigen eines allerdings nicht zu übersehen: Die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Kleingartenanlagen haben sich verändert. Und dies nicht immer zum Positiven. So mancher nachbarschaftliche Streit bezüglich einer Hecke oder eines Komposthaufens führt jetzt bis zur Klage. Auch das strenge Baurecht für Kleingartenanlagen, in denen bei Neubauten nur noch Bungalows von 24 Quadratmetern einschließlich überdachter Freisitze gestattet sind, sorgt immer wieder für Diskussionen.

Abschied nach 35 Jahren mit Wehmut

Dennoch bekennt Wolfgang Krüger, dass er nach 35 Jahren mit ein bisschen Wehmut Abschied nimmt. „Das jetzt oft geäußerte stille Dankeschön und die Anerkennung vieler Kleingärtner, dass der Verband auch die Wendezeit so gut meisterte, macht mich schon ein bisschen stolz“, sagt er und freut sich jetzt darauf, mit seinem Wohnmobil quer durch Europa zu düsen.

Den Staffelstab übergibt er an Melanie Brinkmann, die bisher im geschäftsführenden Vorstand für Umwelt und Ökologie zuständig war.

Von Franziska Mohr