Königs Wusterhausen

Unbekannte brachen während der Osterfeiertage in eine gewerbliche Einrichtung in der Maxim-Gorki-Straße ein und stahlen dort Computertechnik. Der Versuch, einen Stahlschrank zu öffnen, misslang jedoch. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und Beweismittel der Täter.

Der Polizei wurde am Dienstagvormittag außerdem ein weiterer Einbruch angezeigt, der in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Karl-Marx-Straße verübt worden war. Am Wochenende waren Unbekannte gewaltsam in Kellerräume eingedrungen, um hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Die Polizei hat Spuren gesichert.

Von MAZonline