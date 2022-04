Königs Wusterhausen

Ein Kettler-E-Bike stahlen Diebe aus dem Erdgeschoss eines Hauses in Königs Wusterhausen, Cottbuser Straße, am Montag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr. Das Bike war mit einem Kettenschloss gesichert. Der verursachte Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und veranlasste Fahndungsmaßnahmen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unaufmerksamkeit beim Spurwechsel in Schönefeld: Lkw trifft Polo

Ein Scania-Lkw und ein VW-Kleinwagen kollidierten am Montagmittag nach einer Unaufmerksamkeit beim Spurwechsel in der Waltersdorfer Chaussee in Schönefeld. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, aber bei einem Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro musste der Polo abgeschleppt werden.

Schönefeld: Schaden von 20.000 Euro nach Auffahrunfall auf B 96a

Auf der Bundesstraße 96a kam es Dienstagfrüh zu einem Auffahrunfall zwischen den Abzweigen Selchow und Kleinziethen. Ein Seat stieß gegen einen Audi. Die Insassen blieben unverletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Schadensbilanz: etwa 20.000 Euro.

Einbrecher beschädigen Wohnhaus in Schulzendorf

Einbrecher haben am Montagabend ein Wohnhaus in der Waldstraße heimgesucht. Was im Einzelnen nach dem gewaltsamen Eindringen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Allein die Beschädigungen stellen einen Schaden im vierstelligen Eurobereich dar. Im Rahmen erster Ermittlungen wurden Spuren am Tatort gesichert.

Polizei stoppt berauschte Fahrer in Bestensee und Mittenwalde

Die Polizei stoppte am Montag gegen 15:30 Uhr einen Moped-Fahrer in der Bestenseer Waldstraße von Bestensee gestoppt, von dem bekannt war, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem reagierte ein Drogenvortest bei dem 23-Jährigen positiv auf Cannabis. Der Mann hatte auch geringe Mengen der Droge bei sich, die beschlagnahmt wurden.

Eine positive Reaktion auf Opiate ergab sich am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht bei der Kontrolle eines 30-jährigen VW-Fahrers in der Zülowstraße von Mittenwalde. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden in allen Fällen die beweissichernden Blutproben veranlasst.

Von MAZonline