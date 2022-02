Königs Wusterhausen

Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Discounter im Darwinbogen in Königs Wusterhausen eingestiegen. Sie hatten es offenbar auf einen Tresor mit Bargeld abgesehen. Einer ersten Schätzung zufolge wurde ein Schaden von mehreren Tausend Euro angegeben. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Von MAZonline