Königs Wusterhausen

Im Königs Wusterhausener Bürgertreff am Fontaneplatz macht es wieder klick. Die Internetkurse des städtischen Seniorenbeirates finden wieder statt, die wegen der Corona-Pandemie fast neun Monate lang pausieren mussten.

Das Schulungsprogramm Digital-Kompass ist ein bundesweites Angebot, das von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen mit entwickelt wurde. Königs Wusterhausen ist der einzige Standort in der Region. Die Teilnehmer erlernen das ABC des Internets. Sie erfahren, worauf bei Buchungen online zu achten ist, was es mit einer „Cloud“, einer Datenwolke, auf sich hat, und wie man sicher im Netz unterwegs ist. E-Mail-Programme oder Videotelefonie sind weitere Themen.

Zweiter Kurs nach Corona-Zwangspause

Im Bürgertreff fand gerade der zweite Kurs nach der Corona-Zwangspause statt. Immerhin zehn Seniorinnen und Senioren ließen sich informieren. Sie hatten sich schon im vergangenen Jahr angemeldet und harrten bis zum Neustart aus, berichtet Ursula Tomow vom Seniorenbeirat. Sie ist eine von vier Internetlotsen, die sich um die Kursteilnehmer kümmern.

Auch deren individuelle Fragen und Probleme werden behandelt, versichert sie. Weitere Teilnehmer sind jeden dritten Freitag im Monat um 14 Uhr im Bürgertreff am Fontaneplatz 2 in Königs Wusterhausen willkommen. „Einstieg und Pausen sind jederzeit möglich, da je Schulung ein in sich geschlossenes Thema behandelt wird“, teilte der Seniorenbeirat mit. Interessenten können sich per Mail an digitaler.kompassKW@sbr.stadt-kw.de anmelden.

Niemand wird belächelt

Zur ersten Veranstaltung im Juni begrüßte Beiratsvorsitzende Renate Grupe die Teilnehmer. Belächelt wird hier niemand, versicherte Ursula Tomow bei einem Pressetermin im November. Niemand müsse Angst haben, weil er oder sie unsicher ist. Das Internet und die Geräte sollten den Teilnehmern aber zumindest etwas vertraut sein. Laptop oder Tablet sowie einige Vorkenntnisse müssen sie mitbringen.

Auf das Angebot des Digital-Kompasses war der Königs Wusterhausener Seniorenbeirat von der Polizei aufmerksam gemacht worden. Es soll auch zum besseren Schutz vor Internetkriminalität beitragen. Vor allem diene es aber dazu, dass sich Senioren in der digitalen Welt besser zurechtfinden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Frank Pawlowski