Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks. Der Soldatenkönig war hier. Oskar Kilian, Autor der märkischen Radler-Streifzüge, ist mal durch Königs Wusterhausen geradelt. Und ich bin hier zur Schule gegangen, habe bei der MAZ in der Bahnhofstraße journalistisches Schreiben gelernt. Das war in den 1990ern.

Vortrag beim Wissenschaftsfestival an der TH Wildau

Heute schreibe ich hier über digitale Heimatforschung. Entstanden ist die Idee für diesen Gastbeitrag durch das Wissenschaftsfestival „InnoX 2021“. Dieses fand erstmals an der Technischen Hochschule Wildau statt. Thema war der regionale Wissens- und Technologietransfer. Ich fragte dort in einem Vortrag, ob digitale Heimatforschung helfen kann, Hochschule, Wissenschaft und Region ins Gespräch zu bringen? Ich denke, ja!

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Vorträge des Festivals sind weiterhin auf Youtube zu finden. Danach gab es gute Reaktionen – von einer früheren Lehrerin, von einer Mitschülerin, von einer Heimatforscherin und auf Twitter.

Wikipedia lässt grüßen: Digitale Heimatforschung ist nicht neu

Digitale Heimatforschung ist nichts Neues. Wikipedia ist schon zwanzig Jahre alt. Eine Internetseite hatte unsere Schülerzeitung ‚Der Anschlag‘ schon Mitte der 1990er, weil ein Mitschüler wusste, wie das geht. Besucht hat die Seite damals niemand, vermutlich. Wurde sie jemals archiviert? Vermutlich nicht. Werkzeuge digitaler Heimatforschung sind längst Alltag: Internet, E-Mail, PC, Laptop, Smartphone – und der eigene Kopf für Forschungsfragen, für die Spurensuche und Antworten.

Werkzeuge zum Teilen von regionalem Wissen

Entwürfe für den Vortrag beim Wissenschaftsfestival „InnoX 2021“ und der Foliensatz der Präsentation sind der Wikiversität zu finden, einem Schwesterportal der Wikipedia für offene Bildungsmaterialien. Dort ist auch der erste spontane Entwurf für einen MAZ-Beitrag zu finden. Ich erstelle und veröffentliche solche Bausteine und Produkte meiner Forschung in der Wikiversität offen, damit sie gefunden, geteilt und benutzt werden. Digitale Heimatforschung mit offenen digitalen Werkzeugen ist ein Weg, um regionales Wissen zu teilen.

Königs Wusterhausener Themenseite im Portal Wikisource

Andere Portale bieten andere Möglichkeiten. Im deutschsprachigen „Wikisource“ gibt es eine Themenseite „Königs Wusterhausen“, aber auch für „Lübben“ oder für die „Spree“. Dort werden digitalisierte historische Quellen gesammelt, verlinkt oder transkribiert. Durch solche Ortsseiten wächst Wikisource zu einer digitalen Bibliothek historischer regionaler Berichte, Artikel, Geschichten, Links und Bilder – wenn viele mitmachen.

Diese digitalen Quellen können wiederum in den Einzelnachweisen von Wikipedia-Artikeln verlinkt werden, um Details abzusichern. Die Scans historischer Texte und Bilder werden in den Wikimedia Commons gespeichert, das auf diese Weise als zentrales Medienarchiv dient.

Woher die digitalen Quellen stammen

Woher kommen solche digitalen Quellen? Scans entstehen in privaten Sammlungen, in kleinen und großen Bibliotheken, in Stadt-, Kreis-, Landes- und Staatsarchiven. Manche elektronische Veröffentlichung heutzutage wird längst nicht mehr gedruckt und existiert nur digital auf einem Server. Entscheidend für die digitale Heimatforschung ist: Sind diese Quellen sichtbar, find- und leicht benutzbar? Und wenn nicht: Wer hilft, altes und neues Wissen frei verfügbar zu machen?

Das Ziel der Heimatforschung ist dann nicht ein Forschungsbericht oder die eine Antwort auf eine Forschungsfrage, sondern Zugang zu schaffen zu historischen Quellen, zum Beispiel für Wissen in freien Bildungsmaterialien, die unkompliziert von Schulen genutzt werden können.

Zur Person Jens Bemme war in den 1990er-Jahren Jugendredakteur und freier Autor der MAZ in Königs Wusterhausen. Der heute 44-Jährige ist Mitarbeiter der sächsischen Landesbibliothek und lebt in Dresden. Der leidenschaftliche Radfahrer hat die Digitalisierung der „Radler-Streifzüge durch die Mark Brandenburg“ von Oskar Kilian (1860-1938) mit initiiert. So konnten die historischen Touren einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Die Streifzüge enthalten auch einige Ausflugtipps für das Dahmeland.

Der Wert digitaler Heimatforschung

Der größte Wert digitaler Heimatforschung steckt nicht unbedingt in den digitalen historischen Quellen selbst: Wer neugierig bleibt, findet seine eigenen Forschungsfragen und einen Weg zu relevanten Quellen. Die größte Wirkung hat digitale Heimatforschung an anderer Stelle. Menschen lernen „Datendenke“ – Schüler, Lehrer, Politik und Verwaltung. Offenes Wissen, Links und Metadaten prägen das Bild der Region. Es geht um digitale Methoden.

Der Königs Wusterhausener Jens Bemme setzt sich für die Digitalisierung heimatgeschichtlicher Quellen ein. Quelle: Ulrich van Stipria

In der Bibliothek des Brandenburgischen Landeshauptarchivs wurden vorerst bis 2017 Inhaltsverzeichnisse digitalisiert und einzelne Artikel im Detail erschlossen, also im Bibliothekskatalog nachgewiesen. Aber ein vollständiges Inhaltsverzeichnis aller Autorinnen und Überschriften fand ich im Internet nicht. Links sind heute wertvoll und eigene digitale Metadaten. Sie können für eigene Publikationen mit Wikidata längst selbst geschaffen werden, um Wissen zu öffnen und zu teilen. All das ist digitale Heimatforschung.

Von Jens Bemme