Königs Wusterhausen

Die Weltlage ist schwierig, da braucht es ein Zeichen, findet Dirk Marx. Und er, Marx, Event-Veranstalter aus Königs Wusterhausen, will es setzen: Am 10. April, einem Sonntag, soll auf dem Königsparks-Gelände vor den Toren der Stadt das größte Peace-Zeichen gestellt werden, das jemals aus Oldtimer-Autos gebildet wurde.

Peace-Zeichen in Königs Wusterhausen soll ins Guinness Buch der Rekorde

Peace-Zeichen sind derzeit im Trend. In vielen Orten werden sie gepflanzt oder aus Menschengruppen gebildet. Wie viele Autos für einen Weltrekord nötig sind, ist allerdings noch nicht ganz klar. Marx steht in Kontakt mit dem Rekord-Institut für Deutschland, einer Organisation, die mit Guinness World Records vergleichbar ist, und die an diesem Tag auch einen Rekordrichter nach Königs Wusterhausen schickt. Dieser soll das Ergebnis offiziell machen, sofern ein Rekord zustande kommt. „Man recherchiert derzeit noch, was es in dieser Richtung schon gegeben hat“, sagt Marx. Wenn es um Menschen ginge, bräuchte es etwa 5000, so viel ist klar. Bei Oldtimern dürften weniger reichen. „Der Platz ist natürlich begrenzt“, sagt Marx. Das Peace-Zeichen kann nur 180 Meter im Durchmesser haben. „Mit 250 Autos bekommen wir auf diesem Platz ein zweireihiges Zeichen hin. Ob es mehr werden, wird sich zeigen.“

Aktion soll nicht politisch aufgeladen werden

Dass viele Oldtimer-Fans mit ihren Gefährten kommen werden, steht für Marx außer Frage. Er ist in der Szene bestens vernetzt, veranstaltet seit 20 Jahren Oldtimer-Treffen. In Königs Wusterhausen und Umgebung kennt man ihn vor allem durchs „Rummblubbern“, mit dem er in den vergangenen Jahren regelmäßig mehr als 300 Oldtimer und Ami-Schlitten in die Stadt bekommen hat.

Dabei ging es stets um den Spaß am alten Auto und am Sound der großen amerikanischen Maschinen. Diesmal hat für Dirk Marx alles noch eine andere Komponente. „Ich merke, wie wichtig Frieden für mich ist, im Großen wie im Kleinen“, sagt er. Es gehe deshalb bei dem Peace-Zeichen auch gar nicht nur um die Ukraine – wenngleich der Krieg der Auslöser für die Idee war. Es geht um Frieden in jeder Hinsicht. Und die Veranstaltung solle auch nicht für politische Zwecke eingespannt werden, sagt Marx. „Wer mitmacht, bekommt ein Teilnahmeurkunde und ein blaues Schild mit einer weißen Taube. Darüber hinaus soll es keine Ukraine-Flaggen geben, keine Spruchbänder, nichts dergleichen.“

Spenden für lokale Flüchtlingsprojekte

Verbunden sein soll die Aktion mit einem guten Zweck. Marx und seine rund 40-köpfige Organisations-Crew werden bei dem Event Spenden sammeln. „Für Teilnehmer und Gäste kostet es keinen Eintritt, aber wir bitten jeden aus dem Autofenster heraus das zu spenden, was er oder sie möchte“, so Marx. Das Geld soll dann in einen Fonds fließen, der gemeinsam mit dem Stadtjugendring aufgelegt wird. „Es soll der Flüchtlingshilfe vor Ort zugute kommen“, sagt Marx.

Konkret sollen lokale Projekte unterstützt werde, in die ukrainische Flüchtlingskinder involviert sind. „Wir wollen dort helfen, wo der Staat nicht schnell genug Mittel bereitstellen kann. Sei es eine Rutsche, die irgendwo fehlt, ein Pavillon oder eine Veranstaltung für geflüchtete und deutsche Kinder“, sagt Marx. Auf Facebook soll dokumentiert werden, was genau mit dem Geld passiert.

Korso soll durch Königs Wusterhausener Ortsteile fahren

Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. In den nächsten Tagen will Marx das Peace-Zeichen auf die fragliche Rasenfläche zeichnen – technisch gar kein einfaches Unterfangen – und genau durchspielen, in welcher Reihenfolge die Autos eingewiesen werden müssen, damit nicht totales Chaos entsteht. „Wir werden 20 Einweiser haben, die genau im Bilde sein müssen“, sagt Marx. Auch logistisch wird das eine Herausforderung. Denn anschließend soll sich das Peace-Zeichen auch wieder auflösen, die Autos sollen zu einem Korso durch die Ortsteile aufbrechen. Das alles muss in einem gewissen Zeitfenster geschafft werden.

Geklärt werden muss auch noch die Finanzierung. „Wir haben schon einige Sponsoren, die eine Prämie zahlen, wenn der Rekordversuch gelingt“, sagt Marx. Aber mehr könnten nicht schaden – zumal dann auch mehr auf das Spendenkonto fließe.

Damit das Ganze für die Besucher auch unterhaltsam wird, soll es vor dem Rekordversuch auch noch Unterhaltung geben. Eine Rock-Band wird spielen, genau wie der Königs Wusterhausener Posaunenchor. Und es findet eine Friedensandacht statt. Auch Tauben sollen in die Luft steigen.

Von Oliver Fischer