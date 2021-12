Königs Wusterhausen

Der Drogenvortest zeigte am frühen Montagmorgen an, dass ein Renault-Fahrer (32), angehalten in der Luckenwalder Straße, Cannabis und Kokain konsumiert hatte. In der Pappelallee im Ortsteil Senzig wurden am Vormittag binnen Minuten zwei Männer (25 und 28 Jahre) in Transportern gestoppt, die Kokain genommen hatte. Alle mussten zur Blutprobe.

Von MAZonline