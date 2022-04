Königs Wusterhausen

Ein Unfall mit drei Pkw ereignete sich Mittwochmittag in der Gerichtsstraße in Königs Wusterhausen. Die Autos blieben bei einem Gesamtschaden von rund 3.000 Euro fahrbereit.

Lesen Sie auch:

Schönefeld: Gemeinde schafft Baurecht für neuen Campus

9-Euro-Ticket in LDS: Entscheidung fällt kommende Woche

Am Donnerstagvormittag kam ein Autofahrer bei Friedersdorf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er kam ins Krankenhaus. Bei Mittenwalde stießen dann ein Transporter und ein Pkw zusammen. Bei diesen Unfällen bilanzierte die Polizei jeweils einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Wildau und Schönefeld: Berauscht auf den Straßen unterwegs

Auf zwei berauschte Autofahrer ist die Polizei bei Kontrollen am Mittwochabend in Wildau und am frühen Donnerstagmorgen in Schönefeld gestoßen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drogentests reagierten unter anderem positiv auf Kokain. Es folgte die Abgabe beweissichernder Blutproben. Der zweite Fahrer hatte nicht einmal einen Führerschein, wie sich herausstellte.

Schönefeld: Unbekannte stehlen kompletten Reifensatz

Anwohner entdeckten am Donnerstagmorgen einen auf Altreifen aufgebockten Mercedes in einer Tiefgarage in Schönefeld. Unbekannte haben wohl über Nacht die vier Räder demontier. Der Schaden beträgt laut den Angaben mehrere Tausend Euro.

Wernsdorf/Golßen: Rehe laufen am Morgen in Fahrzeuge

Ein Lkw und ein Pkw der Marke Volkswagen stießen am frühen Donnerstagmorgen bei Wernsdorf und mit Rehen zusammen. Es entstanden Blechschäden von bis zu 2.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Von MAZonline