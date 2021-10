Königs Wusterhausen

In der Königs Wusterhausener SVV hat sich wieder eine neue Fraktion gegründet. Drei frühere Mitglieder der AfD-Fraktion haben sich zur Fraktion „Stimme für KW“ zusammengeschlossen. Anja Czyzewsky hatte die AfD bereits im Sommer verlassen. Ute Zube und Kristian Görsch sind nun auch aus der Fraktion ausgetreten. Zube wird Fraktionsvorsitzende von Stimme für KW.

Zu den Gründen für den Austritt aus der AfD-Fraktion wollten sich die drei Stadtverordneten nicht äußern. Das sei intern, sagte Ute Zube. Grundsätzlich wolle man aber keinem Parteienzwang mehr unterliegen und unabhängig arbeiten. „Jeder soll bei uns in der Fraktion seine Meinung offen vertreten.“

AfD-Fraktionschef Schenk: „Keine Kommunikation mehr“

Atmosphärische Störungen scheint es in der AfD-Fraktion zuletzt aber gegeben zu haben. Laut AfD-Fraktionschef Jan Schenk habe keine Kommunikation mehr zwischen ihm und den nun ausgetretenen Mitgliedern stattgefunden.

Die neue Fraktion werde sich inhaltlich vor allem den Themen Kita- und Schulbau, Abschaffung von Erschließungsbeiträgen und Digitalisierung widmen. Ziel sei es auch, dass in der Stadt Investitionen in einem umsetzbaren Rahmen geplant und vorangetrieben werden, so Zube.

Ausschüsse müssen wieder neu besetzt werden

Mit der Neugründung von „Stimme für KW“ und dem Schrumpfen der AfD-Fraktion auf nur noch zwei Mitglieder müssen nun auch die Ausschüsse wieder umbesetzt werden, da sich die Besetzung der Fachausschüsse am Kräfteverhältnis in der SVV orientiert. Nach den jüngsten Verschiebungen blieben einige Kleinfraktionen wie FWKW und UBL/UFL dabei zuletzt außen vor, was für Unmut sorgte. Mit der neuen Fraktion bietet sich nun theoretisch auch die Gelegenheit für neue Partnerschaften oder gar Zusammenschlüsse an.

Das sei aber kein erklärtes Ziel, sagt Ute Zube. „Wir haben uns nicht neu gegründet um uns zusammenzuschließen. Wir wollen unseren eigenen Stil finden, wir stehen aber einer Zusammenarbeit mit allen offen gegenüber. Jedem steht Tür und Ohr offen“, so die Fraktionschefin.

Von Oliver Fischer