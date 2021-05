Königs Wusterhausen

Mit den wärmeren Temperaturen beginnt endlich wieder die Hochsaison für Fans von Eiscreme, Softeis und fruchtigen Naschereien. Da lohnt ein Blick in die Theken der hiesigen Lokale.

Manuela Kurzeja kreiert in ihrem Eislabor im Café Eisgenuss vielerlei Sorten und achtet darauf, dass auch Allergiker diese genießen können. Quelle: Nadine Pensold

Im Café Eisgenuss in der Bahnhofstraße gibt es zum Beispiel jede Menge Softeis-Varianten zu entdecken. Mal Kirsch-Vanille, mal Vanille mit Himbeere und Wassermelone. „Nach ,Grüner Apfel’ sind die Leute ganz verrückt“, berichtet Inhaberin Manuela Kurzeja, die in ihrem Café auch unterschiedliche Waffel-Kreationen, Kuchen und Eisbecher anbietet.

Aktuell gibt es alles nur im Außer-Haus-Verkauf. Und auch wer lediglich eine Kugel in der Hörnchen-Waffel bestellt, muss sich zwischen vielerlei hausgemachten Sorten erst einmal entscheiden – neben Schokolade und Vanille gibt es zum Beispiel Apfelring-Eis, Sahne-Gries oder Trüffel-Praline. „Wenn ich hinter dem Tresen stehe, lasse ich mir immer etwas einfallen“, sagt Manuela Kurzeja.

Hausgemachtes Holundereis

Im Café der Bäckerei Wahl in Senzig sind Butterkeks, Engelblau, Schoko und Stracciatelle heiß begehrt bei den Gästen. „Wir haben in der Filiale Senzig täglich neun Sorten Kugel-Eis“, verrät Bäckerei Mitarbeiterin Stefanie Maerkisch. Und die Eisvarianten aus eigener Herstellung wechseln teilweise täglich. Dann kann man zum Beispiel auch Holunder-, Amarena-, Pfefferminz- oder Sauerkirsch-Eis naschen.

Eiscafés und Cafés in Königs Wusterhausen und den Ortsteilen Café Bäckerei Wahl, Werftstraße 4, in Senzig Café Eisgenuss, Bahnhofstraße 7a, in der Innenstadt Café Bäckerei Konrad, Karl-Liebknecht-Straße 183, in Zeesen Villa Romana, Bahnhofstraße 25, in der Innenstadt Paulines Hafencafé, Undinestraße 1, in Zernsdorf Schlosscafé, Schlossplatz 1 Strandbadcafé, Küchenmeisterallee 33, in Neue Mühle Trattoria Mamma Mia, Fürstenwalder Weg 1, in Neue Mühle Restaurant Villa Romana, Bahnhofstraße 25, in der Innenstadt

Robert Lieske von Paulines Strandcafé in Zernsdorf Quelle: Nadine Pensold

Ausgefallene Sorten wie Rote-Beete-Pfeffer und Gurke hat Robert Lieske von Paulines Strandcafé am Zernsdorfer Heimathafen in der Eistheke. „Am beliebtesten sind dennoch die Klassiker Vanille, Erdbeere, Schoko. Und Kinder lieben die knallbunten Sorten Schlumpf und Waldmeister“, so der Gastronom und verrät, dass der Schwedenbecher mit Apfelmus und Eierlikör ebenfalls reichlich Abnehmer findet. Das Eis stammt von einer Berliner Eismanufaktur, täglich gibt es täglich wechselnd zwölf Sorten.

In der Theke gibt es aber auch allerlei Kuchen-Zaubereien wie Stracciatella-Torte oder Käsekuchen am Stiel. Außerdem können Naschkatzen Kekse knabbern und Cookie Dough – also ungebackenen Keksteig – verkosten. Diese süße Leckerei hat Robert Lieske auf einer Reise durch Australien entdeckt und serviert sie nun hausgemacht im Café mit Blick auf den Krüpelsee.

Von Nadine Pensold