Königs Wusterhausen

Im Königspark weiden jetzt Schafe. Sie mähen für den neuen Eigentümer den Rasen. Auf dem riesigen Gelände vor den Toren der Stadt ist vor Jahrzehnten die Entwicklung stehen geblieben. Ein Wohngebiet ist entstanden, aber die Gewerbefläche nördlich davon in Richtung Autobahn blieb verwaist, abgesehen vom Betonwerk, der Tankstelle und einer kleineren Gewerbeansiedlung. Die Schafe künden nun von einem neuen Versuch, den brach liegenden Königspark zu entwickeln.

DLE neue Eigentümerin

Die Deutsche Landentwicklung Holding AG, DLE, ist seit dem Jahreswechsel neue Eigentümerin der 50 Hektar großen Fläche zwischen Hoherlehmer Straße und Bundesstraße B179. Zum Einstand macht das Unternehmen den Königs Wusterhausenern ein ungewöhnliches Angebot. Vereine und Privatpersonen können den Königspark zwischenzeitlich nutzen. „Allen, die Sport, Kunst und Kultur machen, wollen wir die Fläche zur Verfügung stellen“, sagt Projektleiterin Petra Müller. In der Corona-Pandemie solle es eine Möglichkeit sein, Veranstaltungen nach draußen zu verlagern. Mehr als genug Platz sei im Königspark schließlich vorhanden. DLE-Vorstand Simon Kempf erklärte: „Wir hoffen, mit unserem Angebot einen Beitrag für das öffentliche und kulturelle Leben in Königs Wusterhausen leisten zu können. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, helfende Hände zu reichen.“

Freiluft-Kino und Hochzeit

Ob Open-Air-Kino, Hochzeit oder Beach-Volleyball – vieles ist für Projektleiterin Petra Müller denkbar. Erste Vereine sind angesprochen worden, das Echo hält sich bisher aber noch in Grenzen. „Uns wurden noch nicht die Türen eingerannt“, sagt sie. Welche Nutzung möglich sei, müsse im Einzelfall geklärt werden. Die DLE sei für alle Anfragen offen. Einzige Bedingung ist, dass Veranstalter sich selbst um die Sicherheit und die Müllentsorgung kümmern.

Bis sich einmal Bagger und Kräne im Königspark drehen, wird es wohl noch eine Weile dauern. Konkrete Pläne für das 50 Hektar große Gebiet gibt es laut DLE noch nicht, ein städtebauliches Konzept soll zunächst erarbeitet werden. Doch wohin die Reise geht, ist klar. Die Stadt Königs Wusterhausen hat die Ansiedlung von Unternehmen vorgesehen. „Und Gewerbe gehört da auch hin“, sagt Petra Müller. Gleichzeit müssten bisherige Vorstellungen für den Königspark auch auf den Prüfstand gestellt werden. „Nach der Pandemie werden wir vieles anders betrachten und in vielen Punkten den Resetknopf drücken.“ Eine Erkenntnis sei, dass Wohnen und Büro enger zusammenrücken.

Quartier mit Mix

So glaubt sie, dass ein reines Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt ein überholtes Konzept sei. Müller spricht statt dessen von einem Quartier, das Arbeit, Kinderbetreuung und auch Wohnen vereint, mit einer grünen Ruhezone in der Mitte. Von einem „intelligenten Mix“ ist die Rede. „Das Gewerbe muss handverlesen ausgesucht werden. Es darf nicht zu laut sein und zu viel Verkehr anziehen“, sagt Petra Müller und verweist auf die angrenzenden Wohngebiete im Königspark selbst und in Diepensee. „Das ist meine Vision. Weitere Visionen können wir gemeinsam mit der Stadt und den Bürgern entwickeln.“

Der vorherige Eigentümer des nördlichen Königsparks wollte dort 3500 Wohnungen errichten. Ein Vorstoß im Stadtrat, das Gewerbegebiet in ein Wohn- und Mischgebiet umzuwandeln, scheiterte jedoch. Es gab dafür keine Mehrheit. Ein Grund war die Sorge vor einer Trabantenstadt. Kritik an dem Vorhaben gab es vor allem auch aus dem benachbarten Diepensee. Die Stadtverwaltung sah für einen Wohnungsbau in dieser Größenordnung keinen Bedarf.

Ein Wohnungsbau wurde damals im Stadtrat aber nicht grundsätzlich abgelehnt. Stadtpolitiker sahen dafür durchaus einen Bedarf, unter anderem durch die erwarteten Arbeitsplätze im gegenüberliegenden Technologiepark Funkerberg.

Kontakt für Anfragen zur Nutzung des Königsparks: n.sauerwein@dle.ag

Von Frank Pawlowski