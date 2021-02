Königs Wusterhausen: Ein neues Wohngebiet für Niederlehme?

Königs Wusterhausen

Im Königs Wusterhausener Ortsteil Niederlehme könnte bald ein neues Wohngebiet entstehen. Entsprechende Pläne stellte ein Vertreter des Berliner Unternehmens „Mehrwertbauer Real Estate Development“ bei der jüngsten Sitzung des Niederlehmer Ortsbeirats vor.

Wie Katharina Knaack (SPD), Stadtverordnete und Mitglied des Ortsbeirats, mitteilt, sollen demnach auf einer Fläche von über 40.000 Quadratmetern Mehrfamilienhäuser entstehen. Konkret gehe es um das Areal der Heidelberger Sand und Kies GmbH am alten Hafen. Das habe seit dem vergangenen Jahr zum Verkauf gestanden – wobei sich das Unternehmen „Mehrwertbauer“ offenbar durchsetzte.

Haus mit 15 Geschossen

Neben dem Bau von Häusern plane der Investor dabei, den Uferbereich für die Öffentlichkeit frei zu lassen, so Knaack. Sie habe die von ihm vorgestellten Pläne an einigen Stellen durchaus ansprechend gefunden, sagt sie im Telefonat mit der MAZ. Dennoch sieht sie einige Punkte des Bauvorhabens auch kritisch. Der Investor habe von einem 15-geschossigen Haus gesprochen, sagt sie. „Ich kann mir ein solches Gebäude im Ort nicht vorstellen.“ Schließlich habe Niederlehme mit dem Wasserturm bereits ein hohes Wahrzeichen.

Eine weitere Befürchtung: Dadurch könnten 300 zusätzliche Wohneinheiten entstehen – und die Infrastruktur Niederlehmes mit seinen knapp 3000 Einwohnern sei darauf nicht ausgelegt. Was Knaack ebenfalls Sorge bereitet: die Preise. „Ich denke, dass die Wohnungen eher im hochpreisigen Segment sind“, sagt sie. Und fragt: „Wie verändert sich dadurch vielleicht die soziale Struktur?“

Bauprojekt als Thema im Ausschuss

Mit ihren Sorgen ist sie nicht alleine. „Dass wir Wohnraum benötigen steht außer Frage“, sagt Tobias Schröter (SPD), der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt. Allerdings müsse man sich im nächsten Schritt auch die Frage stellen, in welchem Preissegment die Wohnungen zu haben seien und welche Folgewirkungen das habe – auch für die Infrastruktur. Schröter selbst hat von dem Vorhaben ebenfalls mitbekommen – und blickt gespannt auf dem kommenden Montag. Denn dann ist die nächste Sitzung des Königs Wusterhausener Ausschusses für Stadtentwicklung – und dabei soll es auch um das Projekt gehen.

Damit das Vorhaben überhaupt Gestalt annehmen könne, müsse zunächst aber erst einmal das Baurecht dafür geschaffen werden – also ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden.

Nicht die einzige Idee für Niederlehme

Das Areal selbst sei derzeit noch eine Brachfläche und habe noch entsprechende Altlasten, sagt Schröter. Sei dies einmal behoben, sei es prinzipiell aber erst einmal begrüßenswert, wenn die Fläche genutzt werde. Schröter verweist gleichzeitig darauf, dass das Areal nicht der einzige Standort ist, auf dem künftig Wohnflächen entstehen könnten – und verweist auf das ehemalige Kasernengelände Niederlehme.

Das Unternehmen Mehrwertbauer Real Estate Development, das nach Angaben auf seiner Internetseite für „ganzheitliche Projektentwicklung“ steht, hat bereits Erfahrung mit Bauten am Wasser: Zu den Referenzobjekten des Investors zählen Projekte in Mainz und Celle in direkter Nähe zu Häfen.

Bezüglich des Bauprojekts am alten Hafen in Niederlehme verwies ein Vertreter des Unternehmen jedoch an das Stadtplanungsamt, das bis Dienstagabend aber noch keine Stellungnahme abgegeben hatte.

Diskussion in sozialen Netzwerken

Das Bauvorhaben hatte bereits in den sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt. Nach der Sitzung des Ortsbeirats hatte Katharina Knaacks auf der Facebook-Seite „Politik in Königs Wusterhausen“ von den Plänen des „Hafenquartiers Niederlehme“ berichtet. Darin wird sie auch konkreter: Bei der Bebauung gehe es überwiegend um Stadtvillen mit drei Geschossen, die nach dem Bau zum Verkauf stehen sollen.

Nach ihren Angaben könnten sowohl Einzelpersonen als auch Familien dort einziehen. In dem Beitrag spricht sie außerdem das geplante Hochhaus an, das dort bei einigen Nutzern ebenfalls auf Kritik stößt. Einerseits wird die Sorge geäußert, dass die Infrastruktur Niederlehmes das nicht hergebe, andererseits sorgt die Größe des geplanten Gebäudes für Gesprächsstoff.

Wie Katharina Knaack der MAZ berichtet, habe es auch bei der Sitzung des Ortsbeirats selbst kritische Stimmen gegeben, allerdings habe das Projekt auch Befürworter gefunden. Sollten sich diese durchsetzen und das Projekt in die Wege geleitet werden, könnte es nach Informationen Knaacks bereits im Mai das Verfahren für den Bebauungsplan eingeleitet werden.

