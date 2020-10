Königs Wusterhausen

Zum Wochenbeginn trieben Diebe ihr Unwesen in einem Wohnhaus in der Schenkendorfer Flur. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge waren mindestens drei Mieterkeller aufgebrochen worden. Was im Einzelnen gestohlen wurde, sei noch nicht bekannt, aber die Zerstörungen beim Eindringen habe einen Sachschaden von mehr als 2000 Euro zur Folge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline