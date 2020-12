Königs Wusterhausen

So manch ein Passant bleibt unwillkürlich stehen, wenn er an der Pyramide im Pfarrgarten der katholischen Kirche St. Elisabeth in Königs Wusterhausen vorbeikommt. Lohnt es sich doch stehen zu bleiben, um zu sehen, wie die Figuren ihre Kreise drehen, und sich am Lichterglanz zu erfreuen. Der Anblick regt aber auch dazu an, sich die Weihnachtsgeschichte in Erinnerung zu rufen und dass Weihnachten nicht nur ein Fest der Familie ist und Geschenke verteilt werden. In der Geschichte von Josef und Maria geht es um die Mitmenschlichkeit. Seit sechs Jahren dreht die Pyramide in der Vorweihnachtszeit. Initiator war Thomas Ludwig, der sie gemeinsam mit Helfern und Sponsoren gebaut hat.

Von Gerlinde Irmscher