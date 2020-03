So danken Königs Wusterhausener ihren Helden im Alltag

Königs Wusterhausen

„Danke, liebe Verkäuferinnen“. Wer am Donnerstag diese Zettel in Fenstern oder an Haustüren gesehen hat, wird sich vielleicht gewundert haben. Aber das war kein Zufall. Mit einer besonderen Aktion wollen Königs Wusterhausener den Menschen danken, die in der Corona-Krise für sie da sind. Am Freitag gilt das den Krankenschwestern und Ärzten.

Dankeschön für Berufsgruppen

Die Idee dazu hatte Uwe Kretschmar, der die größte Königs Wusterhausener Facebook-Gruppe betreut. Ein Bekannter brachte ihn darauf. Ursprünglich sollten kleine Herzen für die Corona-Alltagshelden an Häusern angebracht werden. Uwe Kretschmar wollte es etwas persönlicher machen. Und kam auf den Gedanken, Berufsgruppen direkt anzusprechen. „Jeden Tag ist eine andere dran“, sagt er.

Am Donnerstag galt das Dankeschön den Verkäuferinnen. Quelle: Privat

Zum Auftakt gab es das Dankeschön für die Postboten. „Trotz Gefahr, sich selbst zu infizieren, kommen sie jeden Tag zu uns.“ Am Donnerstag waren die Verkäuferinnen und Verkäufer an der Reihe. Uwe Kretschmar kann ihre Arbeit in der aktuellen Lage nicht hoch genug würdigen. Täglich gibt er in der Facebook-Gruppe bekannt, wem als nächstes gedankt werden soll. Der 62-Jährige hat sich aus gesundheitlichen Gründen eine Corona-Quarantäne verordnet. Er verlässt die Wohnung nicht.

Beschäftigung für Kinder

Die Aktion hat für ihn noch einen weiteren Hintergrund. Viele Kinder sind jetzt zu Hause, nachdem Kitas und Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen wurden. Sogar Spielplätze sind inzwischen tabu. „Das Basteln der Schilder ist eine Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu beschäftigen“, sagt er. Bei der Gestaltung haben die Familien freie Hand. Hauptsache, das Dankeschön für die Berufsgruppe ist zu lesen.

Königs Wusterhausener bedanken sich mit selbst gebastelten Schildern bei Alltagshelden in der Corona-Krise. Quelle: privat

Einige kleine Kunstwerke sind in der Facebook-Gruppe schon veröffentlicht worden. Wie das Schild für die Briefträger, das mit vielen bunten Blumen und Herzen verziert war. Auf einem anderen Bild ist ein Osterhase zu sehen, der ein Schubkarre voller Ostereier schiebt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Hoffnung auf mehr Beteiligung

Noch fallen die Schilder im Stadtbild nicht besonders auf. Uwe Kretschmar hofft, dass sich das bald ändern wird und sich viele Einwohner der Kernstadt und in den Ortsteilen beteiligen werden. Auf Facebook ist das Echo durchweg positiv, wie die vielen Kommentare zu dem Aufruf zeigen. „Ich finde es ne tolle Aktion. Ein Danke tut keinem weh. Und die Kinder erfreuen sich ihrer Kreativität“, schrieb jemand.

„Oh, welch schöne Idee, da machen wir doch glatt mit“, schrieb eine andere Nutzerin. „Ganz großes Kino“ lautet ein weiterer Eintrag. Eine Frau berichtet, dass sie etwas ähnliches schon jedes Jahr macht. Ostern, Männertag, Nikolaus und Weihnachten stellt sie für die Müllmänner kleine Tütchen mit Bier oder Süßigkeiten vor die Tür. „Häufig wird gehupt als Dankeschön“, schreibt sie.

Weitere Vorschläge öffentliche Grüße

Es gibt auch einen weiteren Vorschlag in der Gruppe. Jemand regt an, sich beim Spaziergang mit Kreide zu bewaffnen und positive Nachrichten und Grüße auf den Gehweg zu schreiben. „In der jetzigen Zeit vielleicht ganz angebracht.“ Außerdem gibt es die Idee, Smilies und Herzen an den Straßen anzubringen. „Hatten wir schon mal von einem Verliebten und alle haben sich gefreut.“ Die Aktion sorgte im Sommer 2018 für einiges Aufsehen. Die Liebesbotschaften waren zwischen Wildau und Königs Wusterhausen an den Straßenrändern zu sehen.

Der Initiator schickte der MAZ ein Bekennerschreiben. „Ob ich das eine Herz erreiche, weiß ich nicht, aber es macht mich glücklich, so viele andere erreicht zu haben“, schrieb er oder sie. Der Brief war unterschreiben mit „Lieber Gruß, der Strolch.“ Die Identität der Person ist bis heute ungeklärt.

Von Frank Pawlowski