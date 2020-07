Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen kündigte in Zernsdorf einer ganzen Klassenstufe die Hortverträge. 37 Kinder sind betroffen. Für sie ist kein Platz mehr. Eine neue Betriebserlaubnis für die Betreuung von mehr Kindern in den vorhandenen Räumen gibt es noch nicht. Der Unmut bei Eltern und Kindern ist groß, weiß Dirk Krolikowski vom Elternbeirat für Kitas, Horte und Tagespflegen in Königs Wusterhausen. Er vertritt den Beirat als sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss des Stadtrates.

Kurz vor dem Schulbeginn liegt die Betriebserlaubnis für den Zernsdorfer Hort noch nicht vor. Wie finden Sie das?

Dirk Krolikowski: Der Elternbeirat hat mit Erschrecken dem jüngsten MAZ-Beitrag entnommen, dass die Fachleute der Ämter noch keine abschließende Lösung für die Kinder und Eltern im Zernsdorfer Hort gefunden haben. Scheinbar fehlt die Baugenehmigung noch für eine Betriebserlaubnis. Das kann mitten in den Ferien und gut drei Wochen vor dem Schulstart einfach nicht sein!

Der Kreis beklagte zuletzt, dass noch Unterlagen von der Stadt fehlen. Im KWer Rathaus wird darauf verwiesen, dass inzwischen alles erledigt sei. Könnte es auch am derzeit angespannten Verhältnis zwischen Landkreis und Stadt liegen, dass es beim Hort nicht vorwärts geht?

Es ist für uns unerheblich, ob Anträge früher abgegeben, schneller bearbeitet oder besser hätten formuliert werden können. Dass eventuell die bekannten politischen Konflikte oder auch einfach nur bürokratische Hürden sich hier zu Lasten der Kinder und Eltern auswirken, ist ein absolutes Unding.Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das so massiv auswirkt und am Ende die Kleinsten trifft. Zumindest werden wir als Eltern nicht länger dabei zusehen.

Was muss jetzt passieren?

Es geht jetzt nur darum, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Dafür müssen sich die beteiligten Fachleute der Bereiche Bildung und Bauen vom Kreis und von der Stadt sofort zusammensetzen. Zur Not muss ein Eilantrag oder eine Vorabbewilligung her. Hier darf sich keiner der gemeinsamen Verantwortung entziehen. Natürlich beteiligen wir uns als Eltern gerne an so einem Prozess, wenn das gewünscht ist.

Aber selbst nach einem Schnellschuss ist das Problem ja nicht gelöst. Es müsste grundsätzlich mal geklärt werden, ob Grundschule und Hort in Zernsdorf für den erwarteten weiteren Zuzug nicht endlich einen Anbau bräuchten. Immer nur die Betriebserlaubnis für mehr Plätze in den bestehenden Räumen zu verlängern, kann doch nicht die Lösung sein, oder?

Beim Thema Platzbedarf müssen wir mittelfristig zu einer besseren Lösung in ganz Königs Wusterhausen kommen. Wir werden daher als Elternbeirat im nächsten Sozialausschuss darum bitten, sich unverzüglich darum zu kümmern. Wir wollen eine verlässliche, Ortsteil bezogene Übersicht über Kapazitäten und Bedarfe sowie eine Planung mindestens für Kita- und Hortplätze. Diese muss fachbereichsübergreifend erarbeitet und fortgeschrieben werden. Als Elternbeirat würden wir uns gerne daran beteiligen. Eine Situation wie jetzt in Zernsdorf, die seit 2017 kontinuierlich drastischer wurde, darf einer Stadt wie KW nicht passieren.

Kontakt: www.facebook.com/ElternbeiratKW ; E-Mail: elternbeirat-kw@gmx.de

Von Frank Pawlowski