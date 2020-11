Königs Wusterhausen

Die Königs Wusterhausener Stadtverordneten hatten im Oktober beschlossen, dass Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) die Kündigung der Montessori-Schule in Niederlehme zurücknehmen soll. Als Frist setzten sie ihm Ende November. Aber dieser Termin wird nicht greifen. Swen Ennullat hat den Beschluss inzwischen beanstandet, wie er im Sozialausschuss sagte. Damit müssen die Stadtverordneten – sofern sie dabei bleiben – den Beschluss noch einmal fassen. Anschließend wird sich wohl die Kommunalaufsicht mit der Frage beschäftigen müssen.

An der Kündigung der Montessori-Schule entzünden sich derzeit die unterschiedlichen Vorstellungen der SVV und Bürgermeister Ennullat zur Zukunft der Königs Wusterhausener Bildungslandschaft. Die SVV besteht darauf, dass die zu kleinen Schulen in den Ortsteilen ausgebaut oder anderweitig ertüchtigt werden. Beispiel Zernsdorf. Dort bemüht sich die SVV aktuell mit Anträgen darum, dass auf dem Schulgelände oder in Nähe der Schule Container aufgestellt werden, um möglichst allen Kindern, die im kommenden Jahr eingeschult werden, den Besuch der Grundschule in Zernsdorf zu ermöglichen.

Ennullat will Schule in Ziegenhals als kommunale Schule etablieren

Swen Ennullat hingegen will langfristig das Schulgebäude in Ziegenhals, in dem sich aktuell die Montessori-Schule befindet, als siebente kommunale Grundschule etablieren und gegebenenfalls schon ab dem kommenden Schuljahr dort Räume nutzen, um Schul- oder Hortbetrieb zu gewährleisten.

Seine Beanstandung begründet der Bürgermeister nach MAZ-Informationen nun zum einen damit, dass der Beschlusstext zur kurzfristig eingereicht wurde. Zum anderen sei eine kommunale Schule am Standort Ziegenhals aufgrund von sich andeutenden Wohngebieten in Niederlehme und Wernsdorf dringend notwendig. Ein Neubau wäre schon aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht sinnvoll, wenn es am Standort bereits eine kommunale Schule gibt.

Petition bislang 3600 Unterschriften

Das Thema schlägt derzeit in Königs Wusterhausen hohe Wellen. Die Kündigung der Montessori-Schule hatte im September zahlreiche Eltern aufgebracht. Der Schulträger – ein Verein aus Fürstenwalde – wurde von der Entscheidung überrascht. Die Kündigung war weder mit den Stadtverordneten noch mit dem zuständigen Fachbereich abgesprochen.

Aktuell gibt es eine erfolgreiche Petition „Kurze Beine, kurze Wege“, die sich für den Ausbau der Grundschulen in den Ortsteilen einsetzt. „Rein wirtschaftliche Betrachtungen bei der Entwicklung unserer Grundschulen sind abzulehnen“, heißt es darin. Die Petition hat aktuell rund 3600 Unterschriften gesammelt, davon 2600 aus Königs Wusterhausen.

21. Beanstandung in diesem Jahr

Die CDU dringt zudem aktuell mit einem Antrag darauf, dass in Zernsdorf Schulcontainer aufgestellt werden. Das lehnt das Rathaus aber ab. Begründung: Der Planungsvorlauf würde fast drei Jahre in Anspruch nehmen, außerdem gebe es keine passenden Flächen.

Die Beanstandung ist mindestens die 21. Beanstandung des Bürgermeisters eines Beschlusses der SVV im laufenden Jahr. 18 davon gingen bereits zur Kommunalaufsicht. In mindestens elf Fällen hat die Kommunalaufsicht bereits entschieden. Bislang hat sie in allen Fällen festgestellt, dass die SVV-Beschlüsse rechtmäßig waren oder eine Beanstandung seitens des Bürgermeisters rechtlich nicht möglich.

Von Oliver Fischer