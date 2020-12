Königs Wusterhausen

Die Schulsituation in Königs Wusterhausen ließ die Gemüter der Stadtverordneten wieder aufkochen. In der Fortsetzung der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend beschlossen die Stadtverordneten erneut, dass der Bürgermeister Swen Ennullat die Kündigung der Montessori-Schule zurücknehmen soll. Außerdem wurde beschlossen, dass die Verwaltung die Erweiterung der Grundschule Zernsdorf mit Schulcontainern veranlassen soll.

Ennullat stimmt mit „Niemals“ gegen Montessori-Schule

Die Debatte über die Zukunft der Montessori-Schule verlief hitzig, mehrfach musste die Vorsitzende Laura Lazarus die Stadtverordneten zur Ordnung rufen. Zum Hintergrund: Die Montessori-Schule war vor rund zehn Jahren in Ziegenhals im Gebäude einer früheren Armeeschule ins Leben gerufen worden. Die Stadt hatte dem Trägerverein das Gebäude seinerzeit angeboten, weil es ansonsten leer gestanden hätte. Im September kündigte Bürgermeister Swen Ennullat den Vertrag mit der Montessori-Schule. Er plant, in dem Gebäude eine siebente kommunale Grundschule zu errichten. Die SVV ist mehrheitlich dagegen.

In der letzten Stadtverordnetenversammlungen wurde bereits beschlossen, dass der Bürgermeister die Kündigung zurücknehmen soll. Dieser beanstandete den Beschluss. Jetzt wurde der Beschluss erneut gefasst. Bei der namentlichen Abstimmung gab es 19 Ja-Stimmen, Sechs Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Wobei Bürgermeister Swen Ennullat nicht mit „Nein“, sondern mit „Niemals“ abstimmte. Es ist abzusehen, dass er diesen Beschluss erneut beanstanden wird. Dann würde sich die Kommunalaufsicht mit der Sache beschäftigen.

Stadtverordnete stimmen für Container-Lösung in Zernsdorf

Auch über die Zukunft der Grundschüler in Zernsdorfer wurde erneut abgestimmt. Die Zernsdorfer Grundschule ist seit Jahren zu klein. Im kommenden Jahr droht erstmals die Situation, dass nicht mehr alle Kinder aus Zernsdorf in der Grundschule aufgenommen werden können. Die CDU-Fraktion hatte deshalb beantragt, dass die Schule mit Hilfe von Containern erweitert wird, so dass dort mehr Schüler untergebracht werden können. Laut einem Zeitplan, den Bürgermeister Swen Ennullat vorgelegt hat, ist eine Aufstellung von Containern aber frühestens in drei Jahren möglich, weil es keine Baugenehmigung gibt, und weil lange Planungs- und Ausschreibungsverfahren notwendig sind. Zudem gebe es im Umfeld der Schule auch keine Flächen, auf denen Container aufgestellt werden könnten, so Ennullat.

Diesen Punkten widersprachen die Stadtverordneten. Der zeitliche Rahmen, den die Verwaltung vorlege, sei unrealistisch. Der Bau der Kita in Zernsdorf habe zwei Jahre gedauert, wieso solle eine Aufstellung von Containern drei Jahre dauern, fragte sich Christian Dorst (Wir für KW). Bei der namentlichen Abstimmung stimmten 18 Stadtverordnete für eine Erweiterung der Grundschule, sieben dagegen und zwei enthielten sich.

Die drohende Grundschulkrise bewegt nicht nur die Stadtverordneten, sondern auch die betroffenen Bürger.Bereits am Montag hatten rund 100 Eltern vor dem Rathaus für die Erweiterung der Grundschulen in den Ortsteilen demonstriert. Sie wollten 2600 Unterschriften einer Petition an den Bürgermeister übergeben. Der weigerte sich allerdings, die Unterschriften entgegenzunehmen. Seine Begründung: Das Petitionsverfahren sei bereits abschließend bearbeitet.

