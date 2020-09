Königs Wusterhausen

Im Streit um die Klage gegen die Kreisumlage hat Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) eine Niederlage kassiert. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat entschieden, dass die Beschlüsse der Stadtverordneten zu diesem Thema rechtmäßig waren. Heißt im Klartext: Ennullat muss die Klage gegen den Landkreis zurücknehmen.

Das Thema stammt eigentlich schon aus dem vorigen Jahr. Der Bürgermeister hatte kurz nach der Kommunalwahl den Landkreis verklagt, weil er der Auffassung war, der Kreis habe zu viel Kreisumlage berechnet. Es geht um 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Die Klage reichte er damals ein, ohne den Hauptausschuss oder die SVV zu beteiligen.

Kommunalaufsicht: Beschlüsse der SVV waren rechtmäßig

Nach einigen Streitereien beschloss die SVV im Dezember und im Februar, dass Ennullat die Klage zurücknehmen muss. Ennullat beanstandete aber beide Beschlüsse als rechtswidrig und begründete die Beanstandung damit, dass die Beschlüsse schädlich für die Stadt seien. Nur mit einer Klage lasse sich klären, ob die Kreisumlage richtig berechnet wurde.

Das, so argumentiert nun die Kommunalaufsicht in einem Schreiben, das der MAZ vorliegt, ändere nichts daran, dass der Beschluss rechtmäßig gefasst wurde. Die SVV durfte demnach beschließen, dass der Bürgermeister die Klage zurücknehmen muss. Und der Bürgermeister muss sich nun daran auch halten. Wehren kann er sich gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht nicht mehr.

Bürgermeister ignorierte Hinweise höherer Stellen

Die Ausführungen der Behörde geben darüber hinaus auch Einblick in die Auseinandersetzung zwischen Bürgermeister, SVV und Kommunalaufsicht. In der acht Seiten umfassenden Darstellung greift die Kommunalaufsicht mehrere fragwürdige Entscheidungen des Bürgermeister im Verfahren auf. So sei Ennullat mehrfach von höheren Stellen – unter anderem dem Innenministerium – darauf hingewiesen worden, dass es sich bei einer Klage mit einem Streitwert von 2,8 Millionen Euro keinesfalls um eine Standardangelegenheit, also um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Dennoch wollte Ennullat die Klage per Beschluss zu einem Geschäft der laufenden Verwaltung machen, wohl in der Hoffnung, so freie Hand zu bekommen.

Nach der Beanstandung weigerte sich das Rathaus zudem, der Kommunalaufsicht alle Unterlagen für eine Streitentscheidung zur Verfügung zu stellen. Ennullat begründete das damit, dass er die Kommunalaufsicht für befangen hält. Immerhin ist die Kommunalaufsicht beim Kreis angesiedelt, und bei der Klage geht es um die Kreisfinanzen.

Bislang alle beanstandeten Beschlüsse rechtmäßig

Zwar teilte das Innenministerium ihm zweimal mit, dass die Kommunalaufsicht sehr wohl die richtige Stelle ist, um die Entscheidung zu treffen. Die Unterlagen lagen aber bis zuletzt nicht vollständig bei der Kommunalaufsicht vor. Dort verlor man dann die Geduld, suchte sich die zur Verfügung stehenden Informationen aus dem Internet zusammen und entschied nach Aktenlage.

Die SVV-Mehrheit wirft Ennullat immer wieder vor, dass er ihre Beschlüsse nicht umsetzt und Mehrheitsbeschlüsse aus vorgeschobenen Gründen beanstandet. Die Kommunalaufsicht hat jetzt mindestens sechs von 14 Beanstandungen des Rathauses aus diesem Jahr geprüft. Bislang gab sie der SVV in allen Fällen recht.

Von Oliver Fischer