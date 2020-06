Nach wochenlangem Kleinkrieg haben die Stadtverordneten und Bürgermeister Swen Ennullat am Dienstag zur Arbeit an den Sachthemen zurückgefunden. Die Sitzung des Hauptausschusses verlief ohne größere Überraschungen. Diskussionen gab es vor allem um eine geplante Seniorenresidenz in Zeesen.