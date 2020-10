Königs Wusterhausen

Der Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Swen Ennullat (FWKW), hat in der Sitzung der Stadtverordneten am Montagabend die Kündigung der Montessorischule in Ziegenhals verteidigt. Den Vorwurf einer Einwohnerin, die ihm in der Einwohnerfragestunde voreiliges Handeln vorwarf, wies Ennullat zurück. Er habe nicht voreilig sondern frühzeitig gehandelt, sagte Ennullat.

„Ich habe so gehandelt, damit der Schulträger zeitig Klarheit hat, und Zeit genug, um neue Räumlichkeiten zu bauen“, so der Bürgermeister. Grundsätzlich begrüße er zusätzliche Bildungsangebote wie die Montessori-Schule in Königs Wusterhausen. „Ich habe aber auch gesetzliche Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss“, so Ennullat.

Ennullat : „Träger hat auch Eigenverantwortung“

Hintergrund der Kündigung sei auch ein Wunsch des Trägers gewesen, sich auf dem Campus zu vergrößern und weitere Räume zu beanspruchen. „Dazu bin ich nicht bereit“, sagte Ennullat. Dem freien Schulträger habe er Optionen aufgezeigt. Dabei soll es um Flächen für einen Schulneubau gehen. „Wir stehen an der Seite des Trägers, er hat aber auch eine Eigenverantwortung“, so Ennullat. Der Träger habe Bereitschaft signalisiert, auf das Angebot der Stadt einzugehen.

In der Einwohnerfragestunde wurde der Bürgermeister erneut von mehreren Einwohnern und Elternvertretern für die Kündigung der Montessori-Schule und die schleppende Schulentwicklung in den Ortsteilen von Königs Wusterhausen kritisiert. So waren auch Vertreter einer Initiative vor Ort, die mit einer Petition den schnellen Ausbau der Zernsdorfer Grundschule fordert und dafür mehr als 3000 Unterschriften gesammelt hat.

