Königs Wusterhausen

Der Streit in der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung über Sitzungsort und Sitzungsdauer könnte juristische Folgen haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Cottbus bestätigt, hat Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) die stellvertretende Vorsitzende der SVV, Teresa Nordhaus (Grüne), angezeigt. Sein Vorwurf: versuchte Körperverletzung und Nötigung.

Anlass waren die Sitzungen der SVV am 7. und 9. September in der Paul-Dinter-Halle. Der Bürgermeister und seine Verwaltung hatten jeweils nach zwei Stunden angekündigt, die Sitzung zu verlassen. Ein übliches Prozedere seit Mai: Swen Ennullat beruft sich dabei auf eine Gefährdungsbeurteilung für die Dinter-Halle. Aus dieser soll hervorgehen, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes Sitzungen dort nur für zwei Stunden abgehalten werden können.

Staatsanwaltschaft prüft Anzeige

Weil man in der SVV den Wert dieser Analyse jedoch anzweifelt, beschloss die SVV am 7. und am 9. September, dass Ennullat bleiben muss. Teresa Nordhaus, die an beiden Tagen die Sitzung leitete, verpflichtete ihn daraufhin, weiter teilzunehmen. Der Bürgermeister protestierte und wies darauf hin, dass die Beschlüsse seiner Auffassung nach rechtswidrig sind. Letztlich blieb er aber – und erstattete anschließend Anzeige gegen Teresa Nordhaus.

Bei der Staatsanwaltschaft prüft man die Anzeige derzeit. Sprecher Horst Nothbaum: „Wir ermitteln nur, wenn ein Anfangsverdacht vorliegt. Ob das so ist, können wir derzeit noch nicht sagen.“

Im Oktober wiedersetzte sich Ennullat dem Beschluss

In der ebenfalls auf zwei Tage ausgedehnten Oktobersitzung der SVV gab es ähnliche Beschlüsse. In diesen Sitzungen allerdings erschien Swen Ennullat nach längeren Lüftungspausen nicht mehr. Auch das kann theoretisch ein Nachspiel haben. Wenn der Bürgermeister sich einer Anordnung der SVV widersetzt, kann das als Dienstvergehen gewertet werden – es sei denn, die Anordnung war rechtswidrig. Die Klärung dürfte in der nächsten Zeit noch andere Stellen beschäftigen.

Hintergrund des ganzen Streits sind weniger die Corona-Regeln als vielmehr ein tiefes Misstrauen bei der SVV-Mehrheit gegen den Bürgermeister und seine Verwaltungsspitze. Die Fraktionen SPD, CDU, Linke, Grüne, Wir für KW/BVO und die beiden fraktionslosen Abgeordneten Dirk Marx und Stefan Lummitzsch werfen Ennullat seit Monaten vor, die Arbeit der SVV zu torpedieren und auf allen möglichen Wegen unliebsame Debatten zu umschiffen – auch mithilfe von Corona-Regeln.

SVV zweifelt Gefährdungsbeurteilung an

Diese Vorwürfe wurden schon Anfang Mai laut. Damals hatte Ennullat eine stark verkürzte Tagesordnung beantragt und sich dabei erstmals auf die Gefährdungsbeurteilung berufen. Diese war angeblich auf Grundlage einer direkten Empfehlung des Robert-Koch-Instituts entstanden. Das RKI bestritt allerdings, die Stadt jemals beraten zu haben. In der SVV geht man deshalb bis heute davon aus, dass die Gefährdungsbeurteilung zumindest auf fraglichen Grundlagen basiert.

Swen Ennullat sieht das anders. Im Nachgang der jüngsten Sitzung schrieb er einen Brief an die Vorsitzende der SVV, Laura Lazarus ( CDU), in dem er Lazarus erneut Gesundheitsgefährdung vorwarf. Die Dinter-Halle könne aus baulichen Gründen nicht durchgelüftet werden, wegen Regen hätten am Sitzungstag nicht einmal die Dachluken geöffnet werden können. Die Lüftungspause habe nicht ansatzweise ausgereicht, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.

Stadtverordnete werfen Ennullat Scheinheiligkeit vor

Auch die Raumtemperatur von unter 20 Grad sei nicht für Sitzungen geeignet. Die Fortsetzung zwei Tage später habe sogar bei einem Inzidenzwert von über 50 stattgefunden. Der Bürgermeister sieht darin Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz, an das sich die SVV ihm gegenüber zu halten habe.

Stadtverordnete werfen Ennullat in diesen Fragen allerdings Scheinheiligkeit vor. Unter ihnen kursiert ein Foto von Ennullats Facebook-Seite, aus dem hervorgeht, dass der Bürgermeister am 24. Oktober beim Spiel von Union Berlin gegen Freiburg im Stadion war – als einer von 4500 Zuschauern. Der Inzidenzwert in Berlin lag damals bei über 110.

Von Oliver Fischer