Königs Wusterhausen: Ennullats instinktloser Umgang mit einer Petition

Königs Wusterhausen

Unterschriftenaktionen laufen nach dem selben Muster ab. Jemand ärgert sich über ein politisches Thema, findet Gleichgesinnte, sammelt Unterschriften und übergibt diese an einen bisher nicht in seinem Sinne tätigen Amtsträger. Dann gibt es ein Foto von der Übergabe. Dieser Akt dient allen: Die Unterschriftensammler konnten noch einmal ihr Anliegen erkennbar deutlich machen, der Amtsträger kann zeigen, dass er Kritik ernst nimmt. In Königs Wusterhausen hat Bürgermeister Ennullat diesen öffentlichen Akt verhindert. Die Sache habe er schon beschieden. Keine Übergabe. Basta. Das ist erstaunlich.

Wir erinnern uns: Ennullat war im Februar eigens nach Potsdam gefahren, um dort im Haushaltsstreit sein Anliegen gegenüber dem Land deutlich zu machen. Er gab einen Brief ab. Ein Erinnerungsfoto wurde gemacht. Niemand wird erwartet haben, dass dies den Ausgang des Verfahrens wesentlich ändert. Aber die Akteure fühlten sich besser, weil sie wahrnehmbar wurden. Dieses Gefühl hat Ennullat den Initiatoren der Unterschriftenaktion zur Grundschule verwehrt. Das ist politisch instinktlos. Es wird die Fronten weiter verhärten. Typisch Königs Wusterhausen.

Von Ekkehard Freytag